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    Delivery Hero Hits 1B Q3 Orders, Growth Surges, Raises Full-Year Guidance

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    A billion orders and a brighter outlook: Delivery Hero’s record Q3 drives momentum as shareholders weigh Uber’s €41.50-per-share takeover offer.

    Delivery Hero Hits 1B Q3 Orders, Growth Surges, Raises Full-Year Guidance
    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
    • Delivery Hero processed a record 1.001 billion orders in Q3, up 11.5% year over year on a like-for-like basis.
    • Group GMV rose 13.6% to €13.9 billion, while revenue increased 22.0% to €4.3 billion.
    • The company raised its FY 2026 outlook: GMV growth of 10–12%, revenue growth of 18–20%, adjusted EBITDA of €980–1,020 million, and free cash flow above €300 million.
    • Quick Commerce GMV grew 39% and accounted for 19% of Group GMV; subscribers generated 51% of GMV.
    • Delivery Hero ended Q3 with €2.6 billion in cash and expects its loan repricing to lower annual interest costs by about $20 million.
    • Shareholders can accept Uber’s €41.50-per-share takeover offer until November 5; closing is expected in the second half of 2027, subject to approvals.

    The next important date, Q3 2026 Trading Update / Quarterly Statement, at Delivery Hero is on 28.10.2026.

    The price of Delivery Hero at the time of the news was 37,30EUR and was down -0,05 % compared with the previous day.
    13 minutes after the article was published, the price was 37,29EUR this corresponds to a minus of -0,01 % since publication.
    At this time, the index MDAX was at 30.502,20PKT (+0,75 %).


    Delivery Hero

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    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4
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