Delivery Hero knackt Q3-Milliarde: Wachstum zieht an, Prognose erhöht
Milliardenmarke geknackt, Prognose erhöht: Delivery Hero wächst kräftig und punktet mit Quick Commerce. Zugleich rückt das Übernahmeangebot von Uber in den Fokus.
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
- Delivery Hero überschritt erstmals eine Milliarde Bestellungen in einem Quartal: 1.001 Millionen Bestellungen, ein Plus von 11,5 Prozent zum Vorjahr.
- Der GMV stieg im dritten Quartal um 13,6 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro; der Umsatz legte um 22 Prozent auf 4,35 Milliarden Euro zu.
- Das Unternehmen hob die Prognose für 2026 erneut an: erwartet werden unter anderem 10–12 Prozent GMV-Wachstum, 18–20 Prozent Umsatzwachstum und mehr als 300 Millionen Euro Free Cash Flow.
- Quick Commerce blieb ein wichtiger Wachstumstreiber: Das GMV wuchs um 39 Prozent und machte 19 Prozent des Konzern-GMV aus. Abonnenten steuerten 51 Prozent zum GMV bei.
- Delivery Hero verfügte zum Quartalsende über 2,6 Milliarden Euro Barmittel. Durch günstigere Kreditkonditionen sollen die jährlichen Zinsaufwendungen um rund 20 Millionen US-Dollar sinken.
- Das freiwillige Übernahmeangebot von Uber beträgt 41,50 Euro je Aktie; die Annahmefrist läuft bis zum 5. November. Der Vollzug wird vorbehaltlich der Genehmigungen für die zweite Jahreshälfte 2027 erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Q3 2026 Trading Update / Quartalsmitteilung, bei Delivery Hero ist am 28.10.2026.
Der Kurs von Delivery Hero lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 37,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,05 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 37,29EUR das entspricht einem Minus von -0,01 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.502,20PKT (+0,75 %).
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