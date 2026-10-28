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    Palfinger schärft Portfolio: Mehr Profitabilität und Resilienz in Q3 2026

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    Mehr Umsatz, weniger Ertrag: PALFINGER setzt auf Effizienz und einen Geschäftsverkauf. Ein Großauftrag aus Nordamerika liefert zusätzliche Impulse.

    Palfinger schärft Portfolio: Mehr Profitabilität und Resilienz in Q3 2026
    • In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 3,9 % auf 1.616,7 Mio. EUR; das EBIT sank um 5,8 % auf 120,7 Mio. EUR und die EBIT-Marge von 8,2 % auf 7,5 %.
    • Das Konzernergebnis lag bei –61,5 Mio. EUR. Hauptgrund waren nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen, darunter rund 135 Mio. EUR im Zusammenhang mit der Abgrenzung der russischen Aktivitäten; EBIT und Cashflow werden dadurch nicht beeinflusst.
    • PALFINGER erhöht sein Effizienzprogramm: Bis 2028 sollen 50 Mio. EUR nachhaltig eingespart werden, davon 25 Mio. EUR bereits ab 2027.
    • Der Verkauf des Geschäftsbereichs Tail & Passenger Lift an einen strategischen Investor wurde rechtsverbindlich vereinbart; der Abschluss steht noch unter Bedingungen und wird Ende 2026 oder Anfang 2027 erwartet.
    • Für 2026 erwartet PALFINGER einen Umsatz leicht über, aber ein EBIT leicht unter dem Vorjahresniveau. Das Umsatzziel für 2030 wurde auf 2,8 Mrd. EUR angepasst; die Ziele von 12 % EBIT-Marge und 15 % ROCE bleiben bestehen.
    • Im Oktober erhielt PALFINGER von einem nordamerikanischen Kunden einen Auftrag über 39 Mio. USD für Mitnahmestapler und einen Servicevertrag; die Auslieferung ist innerhalb der nächsten zwölf Monate geplant.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Palfinger ist am 28.10.2026.

    Der Kurs von Palfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,05EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,18 % im Minus.
    21 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,10EUR das entspricht einem Plus von +0,18 % seit der Veröffentlichung.


    Palfinger

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    ISIN:AT0000758305WKN:919964
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