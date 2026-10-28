Symrise mit starkem Q3-Wachstum – Jahresprognose bestätigt
Symrise gewinnt an Tempo: Mit 5,3 Prozent organischem Umsatzwachstum legt der Konzern im dritten Quartal deutlich zu. Asien/Pazifik treibt die Entwicklung an, die Jahresprognose bleibt bestehen.
Foto: Symrise
- Symrise erzielte im dritten Quartal 2026 ein organisches Umsatzwachstum von **5,3 %**, vor allem volumengetrieben; in den ersten neun Monaten lag das Wachstum bei **3,0 %**.
- Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal auf **1,31 Mrd. Euro** (Vorjahr: 1,22 Mrd. Euro); nach neun Monaten belief er sich auf **3,85 Mrd. Euro**.
- Beide Segmente wuchsen im dritten Quartal: **Taste, Nutrition & Health** um 5,2 % und **Scent & Care** um 5,6 % organisch. Pet Food sowie Care & Wellness kehrten zum Wachstum zurück.
- Regional war **Asien/Pazifik** mit zweistelligem Wachstum am dynamischsten; Lateinamerika entwickelte sich stark, Nordamerika solide und Europa, Afrika und der Nahe Osten moderat.
- Symrise bestätigte die Jahresprognose: **2–4 % organisches Umsatzwachstum**, **21,5–22,5 % bereinigte EBITDA-Marge** und über **14 % Business-Free-Cashflow-Marge**. Erwartet wird Wachstum nahe der Mitte des Umsatzkorridors; die EBITDA-Marge dürfte in dessen unterer Hälfte liegen.
- Die ONE SYM-Transformation und die Portfoliostrategie werden weiter umgesetzt. Im Aktienrückkaufprogramm wurden bis Ende September **4,3 Mio. Aktien** zurückgekauft; anschließend sollen die Aktien eingezogen werden.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung Januar - September 2026, bei Symrise ist am 28.10.2026.
Der Kurs von Symrise lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 96,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,48 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 96,56EUR das entspricht einem Plus von +0,06 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.528,00PKT (-0,30 %).
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