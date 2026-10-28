RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer habe in einem weitgehend erwartungsgemäßen Quartal die Erwartungen an die Barmittelentwicklung leicht übertroffen, diesbezüglich aber einen klar enttäuschenden Ausblick auf die Jahre bis 2029 gegeben, schrieb Ken Herbert in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Debatte dürfte sich nun um dessen Chancen und Risiken drehen. Kurzfristig habe die Aktie wohl wenig Bewegungsspielraum. Zudem sei die Dynamik bei den Flugzeug-Auslieferungen schwächer als erwartet. Die Risiken für den Barmittel-Ausblick habe Boeing mit den Aussagen aber verringert./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 23:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 23:16 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,69 % und einem Kurs von 168,2EUR auf NYSE (28. Oktober 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 235,00 $ , was eine Steigerung von +39,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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