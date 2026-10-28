RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer habe in einem weitgehend erwartungsgemäßen Quartal die Erwartungen an die Barmittelentwicklung leicht übertroffen, diesbezüglich aber einen klar enttäuschenden Ausblick auf die Jahre bis 2029 gegeben, schrieb Ken Herbert in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Debatte dürfte sich nun um dessen Chancen und Risiken drehen. Kurzfristig habe die Aktie wohl wenig Bewegungsspielraum. Zudem sei die Dynamik bei den Flugzeug-Auslieferungen schwächer als erwartet. Die Risiken für den Barmittel-Ausblick habe Boeing mit den Aussagen aber verringert./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 23:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 23:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 23:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 23:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,69 % und einem Kurs von 168,2EUR auf NYSE (28. Oktober 2026, 01:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 235
Kursziel alt: 235
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