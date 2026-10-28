JEFFERIES stuft Argenx auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Argenx mit einem Kursziel von 1200 US-Dollar auf "Buy" belassen. In hoher Dosis habe FB102 in der Zöliakie-Studie den primären Endpunkt erreicht, schrieb Akash Tewari in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Phase-II-Daten. In beiden Dosierungen habe es zudem eine merkliche Lymphozyten-Reaktion (IEL) gegeben. FB102 könne sich mit TEV-408 von Teva messen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 20:02 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 791,2EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Akash Tewari

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 832,23 € , was eine Steigerung von +6,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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