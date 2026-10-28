Generika-Hersteller Sandoz passt nach ersten neun Monaten Prognose an
- Sandoz wächst in neun Monaten um fünf Prozent
- Biosimilars wachsen, Generika stagnieren weiter
- Sandoz grenzt Umsatzziel ein und hebt Margenziel an
BASEL (dpa-AFX) - Sandoz ist in den ersten neun Monaten weiter gewachsen. Dabei setzte der Arzneimittelhersteller vor allem im höhermargigen Biosimilar-Geschäft mehr um, während die Generika-Sparte auf der Stelle trat. Für das Gesamtjahr grenzt das Management nunmehr die Umsatzprognose ein und hebt das Margenziel an.
Die Einnahmen zwischen Januar und September kletterten im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 8,7 Milliarden US-Dollar (7,8 Mrd Euro), wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen entsprach dies einem Plus von 5 Prozent. 2026 soll nun der Erlös währungsbereinigt um 5 bis 6 Prozent wachsen. Zuvor hatte Sandoz ein Plus im mittleren bis hohen einstelligen Bereich in Aussicht gestellt.
Auch im dritten Quartal wies der Konzern ein währungsbereinigtes Plus von 5 Prozent aus. Dabei sorgte jedoch laut Unternehmen der anhaltende Preisverfall bei wichtigen Penicillin-Wirkstoffen im Generika-Geschäft für einen leichten Umsatzrückgang. Die Biosimilar-Sparte konnte trotz Lieferengpässen hingegen prozentual zweistellig zulegen.
Der zunehmend günstigere Umsatzmix und die zuletzt stärkere operative Leistung lassen Sandoz auch positiver auf seine Profitabilität blicken. So erwartet der Konzern nun für 2026 eine Marge bezogen auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Kern Ebitda-Marge) bei 23,0 bis 23,5 Prozent. Zuvor hatte der Konzern noch einen Anstieg um rund 100 Basispunkte gegenüber dem Vorjahreswert von 21,7 Prozent prognostiziert./hr/AWP/tav
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sandoz Group Aktie
Die Sandoz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 86,76 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sandoz Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Sandoz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9697. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2000 %.
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Die Sandoz Group AG nutzt das Jubiläum ihres ersten Biosimilars zur strategischen Positionsbestimmung. Mit der Zulassung von Omnitrope im Jahr 2006 legte Sandoz den Grundstein für einen Markt, der sich inzwischen zu einem zentralen Pfeiler moderner Gesundheitssysteme entwickelt hat.
https://www.bondguide.de/topnews/sandoz-feiert-20-jahre-biosimilars-und-sieht-die-naechste-milliardenchance/
Jefferies geht auf BUY (Hold) bis 75 (51.40) Fr. Rechnet im ersten Moment zwar mit einem eher vorsichtigen Ausblick für 2026. Jegliche Kursschwächen deswegen seien Kaufgelegenheiten, wie der zuständige Analyst meint.
https://www.payoff.ch/news/sandoz-das-naechste-kapitel