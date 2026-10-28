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    Jefferies senkt Ziel für Suss Microtec auf 84 Euro - 'Buy'

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Kursziel von 109 auf 84 Euro
    • Einstufung bleibt „Buy“ trotz gesenkter Prognose
    • Produktion nach Zhubei, Umsätze erst ab 2027
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Suss Microtec auf 84 Euro - 'Buy'
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 109 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung des Chipzulieferers gehe primär darauf zurück, dass die Nachfrage nach Belichtungsanlagen (mask aligner) die Kapazitäten übersteige und daher beschlossen worden sei, die Produktion von Garching ins chinesische Zhubei zu verlagern, schrieb Janardan Menon am Dienstag. Suss gehe nicht vom Verlust von Aufträgen aus. Die Umsätze dürften lediglich erst 2027 realisiert werden, was die Aussichten für das kommende Jahr verbessere. Daher senkte Menon seine Schätzungen für 2026, hob aber seine Umsatzprognosen für 2027 an. Die Aktie hält er für attraktiv bewertet./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    SUESS MicroTec

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    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 51,10 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 84,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +62,63 %/+142,01 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 84 Euro



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