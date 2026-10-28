JPMorgan setzt ArcelorMittal auf ' Positive Catalyst Watch'
ANALYSE-FLASH
- JPMorgan sieht vor Bericht am 5. November Chancen
- Konzern soll Vertrauen ins vierte Quartal stärken
- O'Kane erwartet 2027 rund 35 Prozent Ergebnisplus
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von ArcelorMittal vor dem Quartalsbericht am 5. November den Stempel " Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Analyst Dominic O'Kane geht davon aus, dass der Stahlkonzern das Vertrauen in das vierte Quartal stärken kann, wie er am Dienstag schrieb. Er bleibt auch insgesamt von der Anlagestory überzeugt. 2027 rechnet er mit einer operativen Ergebnissteigerung um etwa 35 Prozent. Die Anleger sollten die jüngste Kurskorrektur als Chance nutzen. O'Kanes Vortum bleibt mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight"./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 55,11 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
ArcelorMittal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4292. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +27,04 %/+28,86 % bedeutet.