JPMorgan setzt ArcelorMittal auf ' Positive Catalyst Watch'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie

Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 55,11 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

ArcelorMittal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4292. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +27,04 %/+28,86 % bedeutet.