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    Delivery Hero steckt sich nochmal höhere Ziele

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    Für Sie zusammengefasst
    • Delivery Hero erwartet 2026 höheres GMV-Wachstum
    • Umsatz im dritten Quartal steigt um 22 Prozent
    • Uber bietet 41,50 Euro je Delivery-Hero-Aktie
    Delivery Hero steckt sich nochmal höhere Ziele
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero wird nach dem dritten Quartal noch optimistischer für das Gesamtjahr. Für den Bruttowarenwert (GMV) wird 2026 nun mit einem Zuwachs im Vergleich zu 2025 von 10 bis 12 Prozent gerechnet, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Zuvor waren 9 bis 11 Prozent angepeilt. Der Umsatz soll statt um 17 bis 19 jetzt um 18 bis 20 Prozent zulegen. Beide Ziele sind gerechnet zu konstanten Wechselkursen und auf vergleichbarer Basis (Like-for-Like). Auch die Ziele für den bereinigten operativen Gewinn sowie für den Barmittelzufluss wurden erhöht.

    Im abgelaufenen Jahresviertel stieg der Bruttowarenwert im Vorjahresvergleich um 13,6 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro und der Umsatz sogar um 22 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Chef und Mitgründer Niklas Östberg zeigte sich zufrieden: Erstmals seien in einem Quartal mehr als eine Milliarde Bestellungen erreicht worden.

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    Delivery Hero steckt aktuell mitten im Übernahmeprozess durch den Konkurrenten Uber . Die Annahmefrist für die Offerte von 41,50 Euro je Aktie läuft bis zum 5. November./lew/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie

    Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 37,29 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +67,22 %/+1.131,38 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den blockierten Verkauf des Foodpanda-Taiwan-Geschäfts an Grab für 600 Mio. USD und mögliche Folgen für die Uber-Übernahme. Diskutiert werden Kartellrisiken durch Ubers Grab-Beteiligung, alternative Käufer, mögliche Preisabschläge und ein Rückzug Ubers. Der bislang stabile Kurs wird als Hinweis gewertet, dass Risiken bereits teilweise eingepreist sind.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Delivery Hero eingestellt.

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    dpa-AFX
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