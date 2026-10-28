Delivery Hero steckt sich nochmal höhere Ziele
- Delivery Hero erwartet 2026 höheres GMV-Wachstum
- Umsatz im dritten Quartal steigt um 22 Prozent
- Uber bietet 41,50 Euro je Delivery-Hero-Aktie
BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero wird nach dem dritten Quartal noch optimistischer für das Gesamtjahr. Für den Bruttowarenwert (GMV) wird 2026 nun mit einem Zuwachs im Vergleich zu 2025 von 10 bis 12 Prozent gerechnet, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Zuvor waren 9 bis 11 Prozent angepeilt. Der Umsatz soll statt um 17 bis 19 jetzt um 18 bis 20 Prozent zulegen. Beide Ziele sind gerechnet zu konstanten Wechselkursen und auf vergleichbarer Basis (Like-for-Like). Auch die Ziele für den bereinigten operativen Gewinn sowie für den Barmittelzufluss wurden erhöht.
Im abgelaufenen Jahresviertel stieg der Bruttowarenwert im Vorjahresvergleich um 13,6 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro und der Umsatz sogar um 22 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Chef und Mitgründer Niklas Östberg zeigte sich zufrieden: Erstmals seien in einem Quartal mehr als eine Milliarde Bestellungen erreicht worden.
Delivery Hero steckt aktuell mitten im Übernahmeprozess durch den Konkurrenten Uber . Die Annahmefrist für die Offerte von 41,50 Euro je Aktie läuft bis zum 5. November./lew/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 37,29 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 405,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +67,22 %/+1.131,38 % bedeutet.
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Aber das hatten wir doch auch schon (siehe #1.666 ).
Das Gesetz, welches Bieter daran hindert, Aktien einer deutschen Zielgesellschaft (wie Delivery Hero) nach der Veröffentlichung eines Angebots unter dem festgelegten Übernahmepreis über die Börse zu erwerben, ist das Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) – konkret flankiert durch die WpÜG-Angebotsverordnung (WpÜGAngebV).
Die relevanten Kernregelungen hierzu umfassen:
- Das Mindestpreisgebot (§ 31 WpÜG): Der Bieter muss allen Aktionären eine angemessene Gegenleistung anbieten. Dieser Mindestwert orientiert sich gesetzlich am gewichteten inländischen Börsenkurs der letzten drei Monate vor der Ankündigung oder an Preisen, die der Bieter in den letzten sechs Monaten vor dem Angebot selbst gezahlt hat.
- Das Verbot von Parallelgeschäften (§ 31 Abs. 6 WpÜG i.V.m. § 9 WpÜGAngebV): Während der laufenden Annahmefrist eines öffentlichen Übernahmeangebots ist es dem Bieter untersagt, Aktien der Zielgesellschaft außerhalb des Angebots (also direkt vom Markt) zu Konditionen zu erwerben, die von der Angebotsunterlage abweichen.
- Die Nachbesserungspflicht (Best-Price-Rule): Sollte Uber dennoch Aktien am Markt zu einem höheren Preis als dem Angebotspreis erwerben, erhöht sich das Angebot für alle Aktionäre automatisch auf diesen höheren Preis. Ein Kauf unterhalb des Angebots- bzw. Übernahmepreises am freien Markt ist rechtlich nicht zulässig, um den gesetzlichen Grundsatz der Gleichbehandlung aller Aktionäre (§ 3 Abs. 1 WpÜG) zu wahren
Unterhalb des Übernahmeangebots wäre das rechtlich verboten.
Sollte Uber dennoch in der Zwischenzeit versuchen, außerhalb des offiziellen Angebotsverfahrens Aktien zu erwerben (egal ob an oder außerhalb der Börse), gilt folgendes Prinzip:
- Kauft Uber Aktien zu einem höheren Preis als 41,50 Euro, erhöht sich der Mindestpreis des offiziellen Übernahmeangebots für alle Aktionäre automatisch auf diesen neuen, höheren Wert.
- Der Erwerb von Aktien zu einem niedrigeren Preis ist schlicht unzulässig, da Großinvestoren oder andere Marktteilnehmer nicht schlechter gestellt werden dürfen als diejenigen, die das Angebot regulär während der Laufzeit bis zum 5. November 2026 annehmen.
Das südkoreanische Kartellamt prüft das Ganze mit zwei unterschiedlichen Brillen:
- Die wettbewerbsfördernde Brille: Die KFTC sieht, dass Kakao im Taxi-Markt ein fast unangreifbares Monopol hat. Wenn Uber durch die Baemin-Übernahme plötzlich eine echte Chance bekommt, Kakao herauszufordern, stärkt das langfristig den Wettbewerb bei den Fahrtdiensten – was gut für Verbraucher und Taxifahrer ist.
- Die wettbewerbswidrige Brille: Genau diese geplante Verknüpfung der Dienste macht der Behörde gleichzeitig Angst. Sie befürchtet einen „Lock-In-Effekt“. Wenn Uber die Marktmacht von Baemin nutzt, um Konkurrenten in beiden Märkten (wie Kakao beim Taxi und Coupang Eats beim Essen) gleichzeitig zu erdrücken, wird der Wettbewerb beschädigt.
Wahrscheinlich Auflagen gem. KI:
1. Striktes Verbot von Daten-Incentives (Data-Splitting)
Das größte regulatorische Risiko ist die Verschmelzung der Nutzerdaten.
- Die Auflage: Die KFTC dürfte Uber untersagen, die hochpräzisen Konsum- und Standortdaten von Baemin-Nutzern (z. B. Lieblingsrestaurants, Bestellhäufigkeit, Heimadressen) mit den Mobilitätsdaten von Uber Taxi zusammenzuführen.
- Präzedenzfall: Erst im September 2025 verhängte die KFTC beim Zusammenschluss von AliExpress und Gmarket die historisch erste Data Integration Remedy. Uber wird die IT-Infrastrukturen und Datenbanken beider Dienste in Südkorea voraussichtlich strikt getrennt halten müssen.
2. Diskriminierungsverbot bei Bündelungsangeboten (Kombi-Abos)
Die KFTC wird das Entstehen eines allmächtigen „Uber One“-Abos, das Konkurrenten erdrückt, einschränken.
- Die Auflage: Uber darf zwar Treueprogramme oder kombinierte Abonnements anbieten, diese dürfen aber nicht wettbewerbsbeschränkend exklusiv ausgestaltet sein.
- Konkret bedeutet das: Uber könnte verpflichtet werden, seine Rabatt-Schnittstellen (APIs) für Mobilität oder Lieferungen zu fairen Bedingungen (FRAND-Prinzip) auch Drittanbietern zu öffnen. Das Ziel der KFTC: Ein reiner Taxi-Dienst (wie Kakao Mobility) oder eine reine Liefer-App (wie Coupang Eats) muss theoretisch die Möglichkeit haben, ähnliche Pakete zu schnüren, ohne systematisch benachteiligt zu werden.
3. Transparenzgebote für Händler- und Fahreralgorithmen
Da Uber angekündigt hat, plattformübergreifende Werbe- und Promotion-Angebote für Händler einzuführen, schaut das Kartellamt hier besonders genau hin.
- Die Auflage: Es wird ein strenges Verbot des sogenannten „Self-Preferencing“ (Eigenbevorzugung) geben. Uber darf Restaurants, die beispielsweise exklusiv Uber Taxi für ihre Belegschaft nutzen oder viel Geld für Werbung ausgeben, im Algorithmus der Baemin-App nicht künstlich nach oben ranken.
- Die KFTC verlangt in solchen Fällen oft die Überwachung durch unabhängige, externe Treuhänder (Monitoring Trustees), die regelmäßig die Algorithmen auf Neutralität überprüfen