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    Dauerläufer Visa trotzt allen Widrigkeiten – Dividende macht Riesensatz!

    Eine Aktie für alle Fälle

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    Der Zahlungsabwickler Visa hat in einem schwierigen Umfeld einmal mehr die Erwartungen getroffen. Vor allem wachstumsorientierte Investoren dürfen sich freuen.

    Für Sie zusammengefasst
    Eine Aktie für alle Fälle - Dauerläufer Visa trotzt allen Widrigkeiten – Dividende macht Riesensatz!
    Foto: MBatty - Pixabay

    Visa besteht auch in einem schwierigen Umfeld

    Explodierende Energiekosten, steigende Lebensmittelpreise und damit anhaltend hohe Lebenshaltungskosten – Verbraucherinnen und Verbraucher haben es derzeit weltweit nicht leicht. Viele Einzelhändler und Markenprodukthersteller leiden daher unter wachsender Konsumzurückhaltung. Insbesondere in den USA leben immer mehr Menschen von einem Gehaltsscheck zum nächsten.

    Umso bemerkenswerter ist die Konstanz, mit der Zahlungsabwickler Visa auch im zurückliegenden Quartal gewachsen ist. Das ganz große Earnings-Feuerwerk blieb zwar aus, doch das Unternehmen stellte am Dienstagabend mit getroffenen Erwartungen und einer kräftigen Anhebung seiner Dividende zufrieden.

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    Umsatzerwartungen genau getroffen

    Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 12,9 Prozent auf 12,1 Milliarden US-Dollar zu. Damit verlangsamte sich die Wachstumsdynamik gegenüber den Vorquartalen zwar etwas, die Erwartungen konnten aber genau getroffen werden.

    Spürbar abgekühlt hat sich das Geschäft mit grenzüberschreitenden Transaktionen. Hier konnte sich Visa nur um 8,3 Prozent auf 4,12 Milliarden US-Dollar steigern. Umso besser lief es dafür bei den Dienstleistungserlösen, wo das Wachstum mit 14,2 Prozent auf 5,23 Milliarden US-Dollar gegenüber den Vierteljahreszeiträumen sogar beschleunigt werden konnte. Bei der Datenverarbeitung und Zahlungsabwicklung legte Visa um 15,8 Prozent auf 6,23 Milliarden US-Dollar zu. Insgesamt kann das Quartal damit als Erfolg verbucht werden.

    Gewaltiger Nettogewinn auch auf Jahressicht

    Auf der Ertragsseite präsentierte der Konzern einen bereinigten Gewinn (Non-GAAP) in Höhe von 3,48 US-Dollar je Aktie. Damit konnten die Erwartungen um 4 Cent geschlagen werden, gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigerte sich Visa um 50 Cent beziehungsweise 16,8 Prozent.

    Insgesamt erzielte das Unternehmen einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 6,55 Milliarden US-Dollar auf bereinigter und von 6,0 Milliarden US-Dollar auf berichteter Basis. Das entspricht Steigerungen von 13 beziehungsweise 18 Prozent.

    Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr 2026 erwirtschaftete Visa bei Nettoerlösen von 45,9 Milliarden US-Dollar einen Nettogewinn von 23,5 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer Nettomarge von 51,2 Prozent.

    Weiteres Wachstum erwartet, Dividende wird um +16,4 Prozent angehoben

    Angesichts der unverändert herausragenden Ertragserlage hat sich der Verwaltungsrat zu einer kräftigen Anhebung der Dividende entschlossen. Diese klettert um 16,4 Prozent auf 0,78 US-Dollar pro Aktie nach bislang 0,67 US-Dollar im Quartal.

    Damit bietet Visa eine Dividendenrendite von 0,8 Prozent – das klingt nach wenig, zahlt sich aber für wachstumsorientierte Anlegerinnen und Anleger aus. Wer vor 10 Jahren eingestiegen ist, kommt bereits auf eine Einstiegsrendite von 3,3 Prozent. In diesem Zeitraum wurde die Ausschüttung mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von 16,95 Prozent erhöht.

    Für das kommende Geschäftsjahr erwartet das Management ein Gewinnwachstum (gemessen am Ertrag pro Aktie; EPS) im niedrigen bis mittleren Zehnprozentbereich, während die Kosten im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ansteigen sollen.

    Das deutet zwar auf ein etwas langsameres Gewinnwachstum als die 16 Prozent aus dem Geschäftsjahr 2026, aber eine weitere Margenexpansion hin.

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    Aktie nachbörslich nur wenig verändert

    In der US-Nachbörse zeigten sich Anlegerinnen und Anleger unbeeindruckt, die Aktie verlor unter überschaubaren Umsätzen von etwa 325.000 Stücken 1,15 Prozent an Wert – den Zahlen war bereits ein Anstieg von 8,75 Prozent in den vergangenen vier Wochen und das Erreichen neuer Rekordnotierungen vorausgegangen.

    Auf Jahressicht lag Visa vor dem Geschäftsbericht 15,5 Prozent im Plus, das entspricht genau dem Gewinnwachstum, das damit bereits vollständig eingepreist ist und vorerst wenig Raum für weitere kurzfristige Kurswertsteigerungen lässt.

    Fazit: Bei Schwäche zuschlagen und langfristig halten!

    Mit einem KGVe 2027 von 26,7 notiert Visa etwas unter dem 5-Jahres-Mittel von 27,7. Ganz ausgereizt ist die Aktie aus fundamentaler Perspektive also noch nicht. Da das Unternehmen einmal mehr den Beweis angetreten hat, auch in schwierigen Zeiten eine verlässliche Konstante zu sein, können Anlegerinnen und Anleger bei Schwäche jederzeit zugreifen.

    Dabei belohnt das Unternehmen angesichts des anhaltend hohen Dividendenwachstums vor allem Investoren mit langfristiger Bindungsabsicht – ähnliches gilt auch für Mitbewerber Mastercard, der am Donnerstagmittag seine Quartalszahlen vorlegen wird. Zuvor hatte American Express bereits seinen langfristigen Wachstumskurs unter Beweis gestellt.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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