Die größten Aufsteiger der Woche vom 21.10.-28.10.2026 in der wO Community
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Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Netlist
Monatsperformance: +19,24 %
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Platz 1
Pferdewetten.de
Monatsperformance: +0,98 %
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Platz 2
Eutelsat Communications
Monatsperformance: +20,26 %
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Platz 3
BrainChip Holdings
Monatsperformance: -21,10 %
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Platz 4
Deutsche Bank
Monatsperformance: -6,49 %
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Platz 5
Alara Resources
Monatsperformance: +49,22 %
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Platz 6
2G ENERGY
Monatsperformance: -15,88 %
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Platz 7
mutares
Monatsperformance: +18,76 %
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Platz 8
Rakuten Group
Monatsperformance: -8,77 %
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Platz 9
Vonovia
Monatsperformance: -4,39 %
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Platz 10
Heidelberger Druckmaschinen
Monatsperformance: -4,39 %
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Platz 11
Kuros Biosciences
Monatsperformance: +15,31 %
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Platz 12
Nokia
Monatsperformance: -10,46 %
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Platz 13
Deutsche Telekom
Monatsperformance: -7,36 %
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Platz 14
General European Strategic Investments
Monatsperformance: 0,00 %
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Platz 15
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