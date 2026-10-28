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    Mit US-Hilfe zum Top-Bergbaustandort?

    Liberia macht Ernst

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    Liberia macht Ernst - Mit US-Hilfe zum Top-Bergbaustandort?
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Die reiche und unterexplorierte Geologie hat Liberia zum Anziehungsort für Explorer gemacht. Milliardenschwere Konzerninvestitionen, das große Interesse der Politik am Bergbau und die politische Annäherung an die USA heben einen Standort mit gewaltigem Potenzial aus der Taufe.

     

    Der Goldexplorer Zodiac Gold (ISIN: CA98980T1049, WKN: A3EKSC) konnte im Oktober den bisher breitesten und hochgradigsten Grabenabschnitt im Zielgebiet Feh Feh auf dem Todi Goldprojekt in Liberia vermelden. 34 Meter mit 0,71 Gramm Gold pro Tonne, darunter 18 Meter mit 1,18 Gramm, lieferten einen weiteren Beweis für die mineralisierte Kontinuität entlang des Streichens.

     

    Das Unternehmen meldete zudem eine deutliche Ausweitung der Goldvorkommen entlang des Monterra-Trends, einem weiteren Ziel bei Todi. Neue geochemische Bodenanalysen haben die Goldanomalie im Boden von Lewis North um 1,2 km auf etwa 3 km ausgedehnt und gleichzeitig Lewis South erweitert sowie zusätzliche Anomaliezonen jenseits des zuvor definierten Monterra-Trends identifiziert.

     

    Zodiac Gold sieht Hinweise auf größeres mineralisiertes System

     

    „Aus Explorationssicht ist dies genau das, was wir uns erhofft haben: Mehrere unabhängige Datensätze – Bodengeochemie, Schürfgrabenfunde und handwerkliche Aufschlüsse – weisen auf ein größeres, zusammenhängendes mineralisiertes System hin und liefern uns eine wachsende Anzahl vielversprechender Bohrziele“, sagt CEO David Kol.

     

    Zodiac Gold hat sich bewusst für Liberia als (einzigen) Standort entschieden. Das Land bietet neben einer reichhaltigen und stark unterexplorierten Geologie stabile politische Rahmenbedingungen. Seit 2003 ist der Staat an der Atlantikküste eine stabile Demokratie mit geordneten Machtwechseln. Die Regierung ist bergbaufreundlich eingestellt, Gesetze basieren auf australischen Vorbildern.

     

    Im Januar konnte das Land einen Meilenstein bei der Entwicklung des heimischen Industrie- und Bergbausektors vermelden. Die Regierung verlängerte die Laufzeit des bestehenden Mineralienabkommens mit dem Stahlkonzern bis 2050.

     

    ArcelorMittal nimmt in Tokadeh im Osten des Landes nahe der Grenzen zur Elfenbeinküste und zu Guinea eine hochmoderne Eisenerzaufbereitungsanlage in Betrieb, die das Kernstück eines 1,8 Mrd. USD schweren Expansionsprojekts bildet und die Gesamtinvestitionen des Konzerns im Land auf 3,5 Mrd. USD erhöht.

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