Bullen übernehmen wieder

Aus charttechnischer Sicht rücken nun mehrere wichtige Kursmarken in den Fokus. Sollte sich der Aufwärtstrend fortsetzen, könnte die Aktie zunächst die Marke von 47,44 Euro erreichen. Dieses Kursniveau galt früher als Unterstützung, stellt inzwischen jedoch einen Widerstand dar. Darüber verläuft bei etwa 48,50 Euro der aktuelle Abwärtstrend. Gelingt es Bayer, auch diese Hürde nachhaltig zu überwinden, könnte ein weiteres Kaufsignal entstehen. In diesem Fall wäre ein Anstieg bis zu den bisherigen Jahreshochs bei 53,92 Euro möglich.

Auslöser für den jüngsten Kursanstieg waren unter anderem erfreuliche Zwischenergebnisse aus der Phase-III-Studie zum Prostatakrebsmedikament Nubeqa. Außerdem erhielt Bayer in China, einem der weltweit größten Absatzmärkte, die Zulassung für den Blutgerinnungshemmer Asundexian (Sunharbo), der zur Vorbeugung von Schlaganfällen eingesetzt werden soll. Diese positiven Entwicklungen stärken derzeit die Stimmung rund um die Aktie und könnten die Erholung weiter unterstützen.

Auch auf der Unterseite gibt es mehrere wichtige Unterstützungsmarken, die den Kurs stabilisieren könnten. Besonders relevant ist dabei der 50-Wochen-Durchschnitt, der im Chart als blaue Linie dargestellt wird und aktuell bei 41,58 Euro liegt. Solange sich die Aktie oberhalb dieses Niveaus hält, bleibt das charttechnische Bild vergleichsweise stabil. Erst wenn der Kurs nachhaltig unter diese Marke fällt, könnte sich die Lage aus technischer Sicht deutlich verschlechtern.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 46,15 Euro

Kursziele : 47,44 und 48,50 Euro

Renditechance via DN6FA3 : 45 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN6FA3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,45 - 0,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 41,4494 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 41,4494 Euro akt. Kurs Basiswert: 46,15 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 48,50 Euro Hebel: 9,78 Kurschance: + 45 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN56DZ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,49 - 0,51 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 50,7333 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 50,7333 Euro akt. Kurs Basiswert: 46,15 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,99 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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