Silberpreis bricht ein jetzt 53,77 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 5.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 47,03751USD. Heute, bei 53,77USD, wäre daraus ein Vermögen von 5.715,33USD geworden – ein Plus von +14,31 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Bodenbildung bei Silber und mittelfristige Kursziele von 80 bis 90 US-Dollar. Diskutiert werden angebliche Angebotsdefizite und die Verfügbarkeit der COMEX-Bestände. Beim Dezemberkontrakt stehen möglichen Lieferengpässen Erwartungen umfangreicher Kontraktrollen oder eines Barausgleichs gegenüber. Zudem wird betont, dass Lieferungen nicht zwingend physische Lagerabflüsse bedeuten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.