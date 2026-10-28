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    MHP Hotel: Q3-Umsatz steigt um 25 % – Preisführerschaft wächst

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    MHP auf Wachstumskurs: Rekordumsätze und höhere Zimmerpreise prägen das dritte Quartal 2026. Mit solider Liquidität und neuen Hotelprojekten blickt die Gruppe nach vorn.

    MHP Hotel: Q3-Umsatz steigt um 25 % – Preisführerschaft wächst
    Foto: adobe.stock.com
    • Hotelumsatz im dritten Quartal 2026 auf Rekordniveau: plus 25,1 % auf 56,6 Mio. Euro; nach neun Monaten rund 154,9 Mio. Euro, ebenfalls etwa 25 % mehr als im Vorjahr.
    • Im Q3 stieg der Logis-Umsatz um 24 % auf 43,4 Mio. Euro und der Food-&-Beverage-Umsatz um 31 % auf 11,6 Mio. Euro.
    • Die durchschnittliche Zimmerrate (ADR) erhöhte sich auf 233 Euro; der RevPAR lag bei 180 Euro. Im September erreichte die ADR mit 285 Euro den höchsten Monatswert des Jahres.
    • MHP erhielt erneut das TREUGAST-Rating „AA“ und war mit einer durchschnittlichen Zimmerrate von rund 242 Euro erneut Preisführer unter den erfassten deutschen Hotelgesellschaften.
    • Zum 30. September verfügte MHP über mehr als 25 Mio. Euro Liquidität. Geplante Hoteleröffnungen bzw. Erweiterungen umfassen Standorte in Wien, Stuttgart, Frankfurt und Düsseldorf.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Konzernumsatz von rund 220–225 Mio. Euro und Konzern-EBITDA von rund 8 Mio. Euro.

    Der Kurs von MHP Hotel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,3100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,76 % im Minus.


    MHP Hotel

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    ISIN:DE000A3E5C24WKN:A3E5C2
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