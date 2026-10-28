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    CookieYes erhält das „Built for Shopify"-Siegel für seine Cookie-Einwilligungs-App.

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    Das Gütesiegel bestätigt, dass die App die höchsten Qualitätsstandards von Shopify in Bezug auf Leistung, Design und Integration erfüllt. Alle wesentlichen Compliance-Funktionen sind für Shopify-Händler kostenlos.

    MILTON KEYNES, England, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- CookieYes, die Consent-Management-Plattform, der über 2 Millionen Websites vertrauen, hat für ihre Cookie-Consent-App das Shopify-Siegel „Built for Shopify" erhalten, das am 9. Oktober 2026 verliehen wurde. Alle wesentlichen Funktionen, einschließlich der erweiterten Funktionen, sind für Shopify-Händler im Rahmen der zulässigen Nutzung kostenlos.

    Seit der Aktualisierung der Shopify-App am 23. September sind die täglichen Installationen um 59 % gestiegen. Bis heute haben mehr als 8.600 Shopify-Shops CookieYes installiert.

    Shopify vergibt das Built for Shopify Siegel an Apps, die die höchsten Standards in Bezug auf Leistung, Design und Integration erfüllen, einschließlich Shopgeschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

    Für Online-Shops wird die Verwaltung der Cookie-Einwilligung immer komplexer, da neue Apps, Werbepixel und Analysetools Tracker einführen und die Anforderungen je nach Markt aufgrund von Gesetzen wie der DSGVO, dem CCPA und dem LGPD unterschiedlich sind. CookieYes begegnet diesen Herausforderungen mit einer einzigen App.

    Händler können CookieYes aus dem Shopify App Store installieren, ihre Zielregionen auswählen, das Einwilligungsbanner anpassen und es über den Theme-Editor von Shopify aktivieren – ohne Programmierung oder ein separates Dashboard.

    Die App bietet automatisiertes Cookie-Scannen, geplante erneute Scans, automatisches Blockieren von Skripten und Einwilligungsprotokolle. Die standortbezogenen Banner unterstützen die Opt-in-Anforderungen der DSGVO in Europa und die Opt-out-Kontrollen in den entsprechenden US-Bundesstaaten, mit Anpassungsmöglichkeiten und Unterstützung für über 40 Sprachen.

    „Immer mehr Shopify-Händler verkaufen international, und jeder neue Markt bringt seine eigenen Einwilligungsregeln mit sich", sagte Anvar T.K., CEO von CookieYes. „Unsere Aufgabe als anerkannte Consent-Management-Plattform ist es, die Verwaltung dieser Anforderungen zu vereinfachen." „Built for Shopify" ist eine willkommene Anerkennung der Arbeit von Shopify.

    CookieYes unterstützt Google Consent Mode v2 und IAB TCF 2.4. Um CookieYes zu installieren, besuchen Sie https://apps.shopify.com/cookieyes.

    Informationen zu CookieYes

    CookieYes ist eine Consent-Management-Plattform, die über 2 Millionen Websites dabei hilft, Datenschutzgesetze wie die DSGVO und den CCPA einzuhalten. Es bietet automatisiertes Cookie-Scanning, anpassbare Einwilligungsbanner, Geo-Targeting, Einwilligungsprotokollierung und Integrationen für WordPress, Shopify und andere Plattformen. CookieYes ist ein zertifizierter Google CMP-Partner der Gold-Kategorie und wird von Unternehmen wie Ahrefs, Toyota, KFC, Domino's und Forbes genutzt.

    Website: cookieyes.com

    The CookieYes Shopify app has earned Built for Shopify status, with all essential cookie consent features, including the advanced ones, available free.

    CookieYes Logo

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/cookieyes-erhalt-das-built-for-shopify-siegel-fur-seine-cookie-einwilligungs-app-302920976.html

     



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    CookieYes erhält das „Built for Shopify"-Siegel für seine Cookie-Einwilligungs-App. Das Gütesiegel bestätigt, dass die App die höchsten Qualitätsstandards von Shopify in Bezug auf Leistung, Design und Integration erfüllt. Alle wesentlichen Compliance-Funktionen sind für Shopify-Händler kostenlos.MILTON KEYNES, England, 28. Oktober …
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