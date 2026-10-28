TRATON legt 2026 zu: Absatz, Umsatz und Ergebnis steigen
Mehr Aufträge, bessere Rendite: TRATON wächst in den ersten neun Monaten 2026 und hält trotz geopolitischer Risiken und US-Zöllen an seinen Jahreszielen fest.
Foto: TRATON GROUP
- **Auftragseingang:** stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 25 % auf 253.100 Fahrzeuge; bei Lkw betrug der Zuwachs 28 %.
- **Absatz:** erhöhte sich um 3 % auf 230.400 Fahrzeuge.
- **Umsatz:** wuchs um 3 % auf 33,3 Mrd. Euro, unterstützt durch höhere Fahrzeugverkäufe und das Servicegeschäft.
- **Ergebnis:** Das bereinigte operative Ergebnis legte um 13 % auf 2,3 Mrd. Euro zu; die bereinigte operative Rendite verbesserte sich von 6,3 % auf 6,9 %.
- **Services:** Der Umsatz mit Vehicle Services stieg um 4 %, jener von TRATON Financial Services um 19 %.
- **Ausblick:** TRATON hält an den Jahreszielen fest: Absatz- und Umsatzwachstum von 0 bis 7 % sowie eine bereinigte operative Rendite von 6,3 bis 7,3 %. Die Prognose ist unter anderem von geopolitischen Entwicklungen und US-Zöllen abhängig.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung 9M 2026, bei TRATON ist am 28.10.2026.
Der Kurs von TRATON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,81EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,18 % im Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.484,35PKT (-0,06 %).
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