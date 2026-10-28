TAKKT bestätigt Stabilisierung – ist die Talsohle erreicht?
TAKKT zeigt Anzeichen der Stabilisierung, doch ein Cyberangriff verschärft die Lage: Trotz höherer Marge und sinkender Kosten droht die Gruppe ihre Jahresprognose zu verfehlen.
Foto: TAKKT AG
- TAKKT bestätigte im dritten Quartal die Stabilisierung: Der organische Umsatz sank um 4,3 Prozent und damit ähnlich stark wie im Vorquartal.
- In den ersten neun Monaten 2026 erzielte die Gruppe 685,6 Mio. Euro Umsatz, 5,1 Prozent weniger organisch als im Vorjahreszeitraum.
- Die Rohertragsmarge verbesserte sich trotz höherer Frachtkosten leicht auf 39,2 Prozent; Kostensenkungen von rund 9 Mio. Euro federten den Umsatzrückgang teilweise ab.
- Das EBITDA der ersten neun Monate sank auf 14,5 Mio. Euro (Vorjahr: 27,3 Mio. Euro); eine Wertminderung von rund 19 Mio. Euro bei Foodservices belastete das EBIT zusätzlich.
- Ein Cyberangriff beeinträchtigt vor allem Industrial & Packaging in Europa und Foodservices in Nordamerika. Die Wiederherstellung läuft, doch Auftragsbearbeitung, Auslieferung und Rechnungsstellung sind eingeschränkt.
- Der Angriff dürfte Umsatz, Ergebnis und Cashflow im vierten Quartal spürbar belasten. TAKKT sieht ein erhöhtes Risiko für das untere Ende der Jahresprognose – auch Werte unterhalb der bisherigen Prognosespannen sind nicht ausgeschlossen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 3/2026, bei TAKKT ist am 28.10.2026.
Der Kurs von TAKKT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,6575EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,35 % im Plus.
+5,54 %
-3,79 %
-11,90 %
+14,38 %
-46,11 %
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