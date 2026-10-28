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    VW-Rivale und Opel-Mutter Stellantis rutscht wieder in die roten Zahlen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Stellantis verbucht 453 Millionen Euro Verlust
    • US-Kurswechsel bei E-Autos kostet Milliarden
    • Stellantis bestätigt Jahresprognose trotz Verlust
    VW-Rivale und Opel-Mutter Stellantis rutscht wieder in die roten Zahlen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Autokonzern Stellantis hat im dritten Quartal wieder einen Verlust verbucht. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 453 Millionen Euro, wie der Rivale von Volkswagen am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Opel-Mutter wegen hoher Sonderbelastungen zwar einen zehnmal so hohen Verlust ausgewiesen. Allerdings war das Unternehmen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres profitabel gewesen.

    Vor Zinsen und Steuern sowie Sonderposten kam im Quartal nur ein operativer Gewinn von 256 Millionen Euro zustande - wenn auch fast dreimal so viel wie im schwachen Vorjahreszeitraum. Aus dem Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - flossen zudem in den drei Monaten rund 4 Milliarden Euro freie Finanzmittel ab (Free Cashflow).

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    Stellantis hat vor allem wegen der strategischen Abkehr von seinem früheren Elektrokurs in den Vereinigten Staaten zu leiden. Wegbrechende Kaufanreize sowie geänderte Rahmenbedingungen machten dem Unternehmen wie auch anderen Autobauern mit Wurzeln in den USA einen Strich durch die Rechnung bei Elektroantrieben. Das Umsteuern war teuer, so schrieb auch Stellantis viele Milliarden auf Technik und Modelle ab und muss viel Geld in das Zulieferersystem stecken.

    Im dritten Quartal stieg der Umsatz des Konzerns mit italienischen, französischen und amerikanischen Wurzeln (unter anderem Fiat, Peugeot, Chrysler) um ein Prozent auf 37,6 Milliarden Euro. Wie bereits bekannt waren die Verkäufe um ein Prozent auf knapp 1,3 Millionen Fahrzeuge gesunken.

    Das Management um Chef Antonio Filosa bestätigte die Jahresprognose eines Umsatzwachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich sowie einer bereinigten operativen Marge im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Nächstes Jahr soll dann auch wieder ein positiver Zufluss an freien Barmitteln gelingen./men/nas/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 68,54 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 107,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,54 %/+74,06 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Stellantis - A2QL01 - NL00150001Q9

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung von Stellantis bei Kursen um 3,50 Euro und gut 10 Mrd. Euro Börsenwert. Einige sehen langfristig Kurse über 10 Euro, andere erwarten weitere Branchen- und Kursrückgänge. Im Fokus stehen der stark gesunkene Verlust, die verbesserte Nordamerika-Marge, 42,7 Mrd. Euro Liquidität und die bestätigte Jahresprognose. Für 2027 wird weiterhin ein positiver industrieller Free Cashflow erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Stellantis eingestellt.

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    dpa-AFX
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