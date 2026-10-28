Aktienhandel bleibt für BNP Paribas wichtigster Treiber - Aktienrückkäufe
- Erträge im Wertpapierhandel steigen um 50 Prozent
- Operativer Gewinn wächst um fast 18 Prozent
- Prognose bestätigt und Aktienrückkauf angekündigt
(Vorletzter Satz im 1. Absatz sprachlich geglättet)
PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas profitiert weiterhin von starken Geschäften im Handel mit Aktien und Wertpapieren. In diesem Bereich legten die Erträge um 50 Prozent zu, wie die Bank am Mittwoch in Paris mitteilte. Für den seit anderthalb Jahrzehnten an der Institutsspitze stehenden Manager Jean-Laurent Bonnafe dürften die Ergebnisse eine Wohltat sein, nachdem er diesen Bereich ausgebaut hatte. Das Management bestätigte die Prognose für das laufende Jahr sowie die mittelfristigen Ziele für 2028. Weiterhin wurde ein Aktienrückkaufprogramm über 1,3 Milliarden Euro angekündigt.
Im dritten Quartal zogen die Erträge der BNP Paribas verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um fast 10 Prozent auf knapp 13,8 Milliarden Euro an und damit stärker als die Kosten, sodass sich der operative Gewinn sogar um fast 18 Prozent auf rund 4,8 Milliarden Euro verbesserte. Unterm Strich verdienten die Franzosen mit knapp 3,5 Milliarden Euro 13,5 Prozent mehr und damit deutlich mehr als von Analysten erwartet./lew/mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 90,00 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,1000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der BNP Paribas (A) Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 139,00EUR was eine Bandbreite von +20,69 %/+59,77 % bedeutet.