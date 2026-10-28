BERENBERG stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum habe sich beschleunigt, die Margen ragten positiv heraus, schrieb Lasse Stueben am Dienstagabend. So habe die operative Marge (Ebitda) des Lichttechnikspezialisten mit beeindruckenden 26 Prozent die Erwartungen überboten./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 40,48EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

