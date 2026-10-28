GOLDMAN SACHS stuft SAINT GOBAIN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 85 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Rückgang beim operativen Wachstum des Baukonzerns sei klarer spürbar, schrieb Ben Rada Martin am Mittwoch nach den Quartals-Umsatzzahlen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 66,68EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ben Rada Martin

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

