JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 132,60 Euro auf "Buy" belassen. Das vergleichbare Wachstum entspreche der vom Baustoffkonzern veröffentlichten Konsensschätzung, liege aber unter ihrer Prognose, schrieb Glynis Johnson in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Die Zahlen und der bestätigte Jahresausblick dürften der Stimmung nicht helfen. Johnson sieht geringfügige Risiken für die Konsensschätzungen 2026 und 2027. Diese spiegelten der gesunkene Aktienkurs und die Bewertung aber schon wider./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:53 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 66,68EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Glynis Johnson

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 132,60

Kursziel alt: 132,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

