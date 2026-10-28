GOLDMAN SACHS stuft BEIERSDORF AG auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 73 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Gegenwind für die Marke Nivea halte an, schrieb Olivier Nicolai am Dienstagabend in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Für 2027 sieht er Margenunsicherheit. Das etwas höhere Kursziel resultiert aus dem weiter in die Zukiunft verschobenen Bewertungszeitraum./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 80,00EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

