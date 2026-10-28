GOLDMAN SACHS stuft HSBC HLDGS auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC von 1860 auf 1870 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Melissa Kuang kappte am Dienstag nach dem Quartalsbericht ihre Schätzungen etwas. Dies werde aber beim Kursziel mehr als aufgewogen durch den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 23:50 / SGT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 15,60EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Melissa Kuang

Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18,7

Kursziel alt: 18,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

