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    UBS meldet Vorsteuergewinn-Sprung von 27 %! Was macht die Aktie?

    Schweizer Großbank

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    Die UBS verdiente vor Steuern 27 Prozent mehr. Zugleich wurde das Sparziel für den Umbau der Credit Suisse erhöht. Die Aktie startet mit einem leichten Plus in den heutigen Handelstag.

    Schweizer Großbank - UBS meldet Vorsteuergewinn-Sprung von 27 %! Was macht die Aktie?
    Foto: Alessandro Della Valle - KEYSTONE

    Die UBS meldet einen deutlichen Gewinnsprung und legt ihr Sparziel nach. So stieg der Vorsteuergewinn im dritten Quartal um 27 Prozent auf 3,59 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich verdiente die Schweizer Großbank 2,7 Milliarden US-Dollar. Die Ergebnisse lagen weitgehend im Rahmen der Erwartungen.

    Für Rückenwind sorgte die globale Vermögensverwaltung. Dort flossen netto 55,1 Milliarden US-Dollar an neuem Kundenvermögen zu. Über die Vermögensverwaltung und das Asset Management hinweg verbuchte die UBS außerdem Kundenzusagen von 12,5 Milliarden US-Dollar.

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    Beim Umbau nach der Übernahme von Credit Suisse rückt der nächste Meilenstein näher. Die Integration soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein und liegt nach Angaben der Bank klar im Zeitplan. UBS erwartet nun kumulierte Kosteneinsparungen von 13,7 Milliarden US-Dollar. Zuvor waren 13,5 Milliarden US-Dollar angepeilt.

    Auch der Kapitalpuffer wächst: Die harte Kernkapitalquote, eine wichtige Kennzahl für die finanzielle Widerstandskraft einer Bank, stieg gegenüber dem Vorquartal von 14,4 auf 14,7 Prozent. Die UBS-Aktie hat seit Jahresbeginn bereits rund ein Viertel zugelegt.

    Konzernchef Sergio Ermotti führt diese positive Entwicklung auf das breit aufgestellte globale Geschäftsmodell und die konsequente Umsetzung der Strategie zurück. Er betont, dass die UBS an ihrer weltweiten und regionalen Präsenz festhalte.

    Die USB-Aktie startet mit einem leichten Plus in den heutigen Handelstag an der Börse Frankfurt. Aktuell notiert sie 0,65 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 41,83 Euro (Stand: 08:16 Uhr MESZ). 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 42,07EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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