BERNSTEIN RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 100 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für Investoren in Relx und Wolters Kluwer seien drei Aspekte gleichzeitig zu beachten, schrieb Christophe Cherblanc am Dienstag. Dies sei zunächst die relative Bewertung im Vergleich zu anderen Anbietern von Fachinformationen, die ebenfalls von der KI-Debatte betroffen seien. Des Weiteren müssten die Auswirkungen des Anstiegs risikofreier Zinsen auf die fundamentalen Unternehmensbewertungen im Blick behalten werden und obendrein die sich wandelnde Dynamik und zunehmende Klarheit in der KI-Debatte. Anlässlich der jüngsten Entwicklungen in allen drei Bereichen müsse das Chance-Risiko-Verhältnis für beide Unternehmen neu bewertet werden. Cherblanc hob die Kursziele an. "Die laufende Neubewertung von Fachinformationsanbietern lässt sich kaum ignorieren", resümierte er./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 18:54 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 85,40EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Christophe Cherblanc

Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 116

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 116,00 € , was eine Steigerung von +34,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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