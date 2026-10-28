GOLDMAN SACHS stuft Safran auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran von 380 auf 360 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Triebwerkherstellers an. Sein Kursziel wird vor allem von zunächst geringeren Barmittelzuflüssen und dem höheren Kapitalkostensatz gedrückt./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 12:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 273,5EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Sam Burgess

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 380

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

