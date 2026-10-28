Deutsche Bank: 5,9 Milliarden Euro Gewinn! Sewings nächste Ansage hat es in sich

Deutschlands größtes Geldhaus steigerte seinen Vorsteuergewinn im dritten Quartal um acht Prozent auf 2,63 Milliarden Euro. Analysten hatten lediglich 2,39 Milliarden Euro erwartet. Nach Steuern verdiente die Bank rund 1,9 Milliarden Euro, zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn erreichte knapp 1,59 Milliarden Euro und übertraf damit ebenfalls die Erwartungen. Die Erträge kletterten um vier Prozent auf 8,33 Milliarden Euro.

Drittes Rekordquartal in Folge, ein Milliardengewinn über den Erwartungen und jetzt sogar Aussicht auf höhere Renditeziele: Die Deutsche Bank setzt ihre Rekordjagd fort. Konzernchef Christian Sewing stellt nicht nur einen Jahresumsatz von mehr als 33 Milliarden Euro in Aussicht, sondern deutet bereits eine Anhebung der mittelfristigen Ziele an. Die Aktie reagierte vorbörslich mit Kursgewinnen von mehr als 2,8 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders stark entwickelte sich die Unternehmensbank mit einem Ertragsplus von neun Prozent. Die Investmentbank musste dagegen einen Umsatzrückgang von zwei Prozent hinnehmen, erwirtschaftete aber dennoch knapp 1,1 Milliarden Euro Vorsteuergewinn, zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Im wichtigen Handel mit Anleihen und Währungen sanken die Erträge um drei Prozent.

Nach neun Monaten summiert sich der Vorsteuergewinn bereits auf 8,4 Milliarden Euro, der Nettogewinn erreichte mit 5,9 Milliarden Euro einen historischen Höchststand. Gleichzeitig verwaltet die Bank inzwischen fast zwei Billionen Euro Kundenvermögen. Seit Jahresbeginn flossen ihr in der Privatkundenbank und Vermögensverwaltung netto mehr als 100 Milliarden Euro zu. Hinzu kommen Aktienrückkäufe im Umfang von 1,5 Milliarden Euro im laufenden Jahr.

Allerdings steigen auch die Kreditrisiken. Die Risikovorsorge sprang im Jahresvergleich um 20 Prozent auf 501 Millionen Euro. Belastend wirkten insbesondere Gewerbeimmobilienkredite und ein problematischer Einzelfall in der Unternehmensbank. Die Bank will ihre Risiken durch weitere Portfolioverkäufe reduzieren.

Für Aktionäre könnte die nächste Überraschung bereits im Januar folgen. Bis 2028 peilt die Deutsche Bank bislang Erträge von 37 Milliarden Euro und eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von mehr als 13 Prozent an. Nach 10,6 Prozent im dritten Quartal und 11,5 Prozent in den ersten neun Monaten hält Sewing inzwischen sogar höhere Ziele für möglich.

Depot eröffnen und iPhone gewinnen SMARTBROKER+ verlost fünf SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt testen

In einem Mitarbeiterbrief kündigte der Konzernchef an: "Wie viel mehr wir uns zutrauen und wie der Weg dorthin aussehen soll, planen wir im Januar zu erläutern, wenn wir unsere Jahresergebnisse vorlegen." Damit könnte die Deutsche Bank ihre ohnehin ambitionierte Gewinn- und Renditeplanung bereits zu Beginn des kommenden Jahres nach oben schrauben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 29,67EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.





Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren! Jetzt Report kostenlos herunterladen!