RBC stuft COCA-COLA CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Coca-Cola mit einem Kursziel von 96 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Getränkekonzern habe im dritten Quartal ungeachtet der hohen Messlatte umsatz- und ergebnisseitig positiv überrascht, schrieb Nik Modi in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der angehobene Ausblick für 2026 scheine angemessen konservativ./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 21:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 81,67EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 96

Kursziel alt: 96

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

