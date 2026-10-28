RBC stuft COCA-COLA CO auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Coca-Cola mit einem Kursziel von 96 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Getränkekonzern habe im dritten Quartal ungeachtet der hohen Messlatte umsatz- und ergebnisseitig positiv überrascht, schrieb Nik Modi in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der angehobene Ausblick für 2026 scheine angemessen konservativ./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 21:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 21:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 00:15 / EDT
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Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 81,67EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 96
Kursziel alt: 96
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 96
Kursziel alt: 96
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