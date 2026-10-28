BERENBERG stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit dürfte weiter hoch bleiben, schrieb Bethan Davies am Mittwoch in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Die Hamburger hätten die Erwartungen aufgrund der Schwäche von Tesa verfehlt./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 80,00EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Bethan Davies

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

