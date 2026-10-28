BERENBERG stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit dürfte weiter hoch bleiben, schrieb Bethan Davies am Mittwoch in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Die Hamburger hätten die Erwartungen aufgrund der Schwäche von Tesa verfehlt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 80,00EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Bethan Davies
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 72
Kursziel alt: 72
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Bethan Davies
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 72
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