Ölpreis bei 115 Dollar! Diese fatale Trump-Wette schürt jetzt Crash-Angst

Wie oilprice.com berichtet, fing die saudische Luftabwehr am Dienstag drei ballistische Raketen und vier Drohnen ab. Zwei weitere Raketen wurden über Riad abgeschossen, herabfallende Trümmer beschädigten Gebäude und Fahrzeuge. In der Nähe des Ölkomplexes Ras Tanura brach ein Feuer aus, das inzwischen unter Kontrolle ist. Das Schadensausmaß bleibt unklar.

Raketen auf Saudi-Arabiens größte Raffinerie, Brent-Öl bei rund 115 US-Dollar und eine mögliche neue US-Offensive gegen den Iran: Der Konflikt im Nahen Osten droht erneut zu eskalieren. Die Huthi-Miliz behauptet, die Raffinerie Ras Tanura mit einer ballistischen Rakete getroffen zu haben. Die Anlage kann täglich 550.000 Barrel Öl verarbeiten. Ein direkter Treffer oder größere Produktionsausfälle sind bislang nicht bestätigt. Dennoch bleiben die Ölpreise hoch: Brent notiert bei rund 115 US-Dollar je Barrel (etwa 99 Euro), US-Öl der Sorte WTI bei rund 102 US-Dollar.

Noch brisanter ist ein Bericht des Wall Street Journal: Demnach haben die USA mehrere arabische Golfstaaten vor einer möglichen kurzen, intensiven Militäraktion gegen den Iran nach den US-Zwischenwahlen am 3. November gewarnt. Washington und Israel sollen bereits konkrete Angriffspläne ausgearbeitet haben.

Für Ölanleger könnte genau dieser Termin zur Falle werden. Die Rohstoffstrategen Warren Patterson und Ewa Manthey von ING warnen vor einem möglichen Preisrutsch, falls die erwartete Eskalation ausbleibt. Nicht einmal ein Friedensabkommen wäre dafür nötig. Schon wenn die USA nach den Wahlen auf weitere Angriffe verzichten, könnte die derzeit im Ölpreis enthaltene Kriegsprämie schmelzen. Die Märkte haben das Risiko einer neuen Offensive offenbar bereits teilweise eingepreist.

Gleichzeitig bleibt die Lage an der Straße von Hormus gefährlich. Zwar deuten Berichte darauf hin, dass die Öllieferungen wieder das Vorkriegsniveau erreichen oder sogar übertreffen. Doch die Zahl der Angriffe auf Tanker erreichte im Oktober laut oilprice.com einen historischen Höchststand. Eine dauerhafte Entspannung ist damit keineswegs gesichert.

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US-Präsident Donald Trump verschärfte unterdessen seine Rhetorik. Bei einem Wahlkampfauftritt in Texas erklärte er laut CNBC, dass er selbst bestimme, wann der Krieg gegen den Iran ende. Voraussetzung für eine Einigung sei, dass Teheran niemals Atomwaffen besitzen dürfe. Washington hält sich sowohl eine diplomatische Lösung als auch weitere Militärschläge offen.

Der Krieg kostet die USA laut The Hill inzwischen rund 47 Milliarden US-Dollar (etwa 40 Milliarden Euro). Moody's-Chefökonom Mark Zandi beziffert die zusätzliche Belastung amerikanischer Familien seit Kriegsbeginn auf durchschnittlich 2.000 US-Dollar.

Zusätzlichen Auftrieb erhielten die Ölpreise durch einen Rückgang der US-Rohöllagerbestände um 2,03 Millionen Barrel. Die entscheidende Wette am Ölmarkt bleibt jedoch der 3. November: Neue Angriffe könnten die Preise weiter treiben. Bleibt die befürchtete Offensive aus, droht der Abbau der Kriegsprämie – und damit ein Rückschlag für Brent und WTI.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



