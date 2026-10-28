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    Rekordzahlen dank KI-Boom: SK hynix springt nach oben

    Im Blickpunkt

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    Die Aktie von SK hynix klettert um 8,77 % und verzeichnet damit den vierten Gewinntag in Folge.

    Im Blickpunkt - Rekordzahlen dank KI-Boom: SK hynix springt nach oben
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Rekordzahlen und ein kräftiger Gewinnsprung dank des KI-Booms treiben SK hynix an. Zudem winkt den Aktionären ein Milliardenregen. Auch die Wettbewerber Micron Technology und Western Digital legen zu, bleiben aber hinter dem Kursplus des südkoreanischen Speicherchipherstellers zurück.

    SK hynix Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 28.10.2026

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SK hynix investiert war, konnte einen Gewinn von +5,49 % verbuchen.

    Auf Wochensicht steht bei der SK hynix Aktie damit ein Gewinn von +15,21 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,04 %. Im Jahr 2026 gab es für SK hynix bisher ein Plus von +96,08 %.

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    SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,21 %
    1 Monat -13,04 %
    3 Monate +5,49 %
    1 Jahr +96,08 %
    Stand: 28.10.2026, 08:31 Uhr

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    Informationen zur SK hynix Aktie

    SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

    Es gibt 729 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 732,51 Mrd. € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,53 %. Western Digital notiert im Plus, mit +2,79 %.

    SK hynix Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der SK hynix Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SK hynix Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SK hynix

    +8,77 %
    +15,21 %
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    ISIN:US78392B1070WKN:A1JWRE
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