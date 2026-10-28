Danone profitiert von höheren Preisen und Protein-Produkten

Saint-Affrique richtet den Lebensmittelkonzern seit fünf Jahren neu aus: Danone trennte sich von schwächeren Geschäften und baut das Angebot an proteinreichen Milchprodukten sowie Spezialnahrung aus. Auch der Trend zu Abnehmmedikamenten stützt die Nachfrage nach proteinreichen und darmfreundlichen Produkten. Belastend wirkte allerdings lange das schwächelnde US-Geschäft. Im dritten Quartal konnte der Konzern aber auch dort zulegen./tav/mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 60,56 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

DANONE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der DANONE Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von -5,21 %/+49,42 % bedeutet.