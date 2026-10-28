Danone profitiert von höheren Preisen und Protein-Produkten
- Danone erzielt dank Preisen und Nachfrage mehr Umsatz
- Spezialnahrung wächst in Asien und Amerika kräftig
- Danone bestätigt drei bis fünf Prozent Umsatzwachstum
PARIS (dpa-AFX) - Der Lebensmittelkonzern Danone hat im dritten Quartal vor allem dank höherer Preise, aber auch wegen einer anhaltend starken Nachfrage nach proteinreichen Produkten etwas mehr umgesetzt als erwartet. Insgesamt erzielte Danone Erlöse von gut 7,2 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz um 4 Prozent, wie der Hersteller von Oikos-Joghurts am Mittwoch mitteilte. Besonders stark entwickelte sich dabei das Geschäft mit Spezialnahrung, das von einer robusten Nachfrage in Asien und der Region Amerika profitierte. Auch im lange schwächelnden Nordamerika-Geschäft ging es aufwärts.
Für das Gesamtjahr bestätigte Danone seine Prognose. Konzernchef Antoine de Saint-Affrique peilt demnach weiterhin für 2026 ein vergleichbares Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent an. Das bereinigte operative Ergebnis soll dabei stärker zulegen als der Umsatz.
Saint-Affrique richtet den Lebensmittelkonzern seit fünf Jahren neu aus: Danone trennte sich von schwächeren Geschäften und baut das Angebot an proteinreichen Milchprodukten sowie Spezialnahrung aus. Auch der Trend zu Abnehmmedikamenten stützt die Nachfrage nach proteinreichen und darmfreundlichen Produkten. Belastend wirkte allerdings lange das schwächelnde US-Geschäft. Im dritten Quartal konnte der Konzern aber auch dort zulegen./tav/mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 60,56 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
DANONE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 79,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der DANONE Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 93,00EUR was eine Bandbreite von -5,21 %/+49,42 % bedeutet.