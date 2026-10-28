isinwheel startet Black Friday-Kampagne mit erweiterten Kundenvorteilen für die gesamte E-Mobilitätspalette

BERLIN, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- isinwheel, eine globale Marke, die sich auf intelligente Kurzstreckentransporte spezialisiert hat, hat ihre isinwheel Black Friday Angebote 2026 angekündigt, die vom 20. Oktober bis zum 30. November laufen und im Rahmen des Black-Friday-Sale attraktive Angebote für E-Scooter und E-Bikes bieten.

Im Rahmen der Kampagne erhalten Kunden mit dem Code BF2026PR 5 % Rabatt auf ausgewählte Produkte. Weitere Vorteile sind eine 90-tägige Preisgarantie, eine zweijährige Fahrzeuggarantie und dreifache Mitgliedspunkte, die gegen Gutscheine oder Zubehör eingelöst werden können. Diese Angebote bieten Familien, Pendlern und Outdoor-Begeisterten mehr Mehrwert und zusätzliche Mobilitätsmöglichkeiten.

Zu den Highlights zählt der S7 Glow Adjustable Kids E-Scooter, der jüngeren Fahrern ein sicheres und angenehmes Fahrerlebnis bietet. Er verfügt über drei Geschwindigkeitsmodi, drei einstellbare Lenkerhöhen und eine integrierte mehrfarbige Beleuchtung. Mit einer maximalen Traglast von 80 kg bietet er Flexibilität und Komfort für wachsende Kinder.

Der GT2 Off-Road Elektroroller wurde für Komfort und Vielseitigkeit auf unterschiedlichem Terrain entwickelt. Mit 11-Zoll-Rädern, einer maximalen Reichweite von 80 km, einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h und einem CE-zertifizierten 48-V-Akku mit 15 Ah eignet er sich für den täglichen Arbeitsweg, Freizeitfahrten und leichte Offroad-Touren.

Der T8 Off-Road Elektroroller ist für vielseitige Fahrten auf unterschiedlichem Terrain konzipiert. Er verfügt über 10-Zoll-Offroad-Reifen, eine maximale Reichweite von 100 km und eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Dank ABE- und eKFV-Zertifizierung bietet er zuverlässige Leistung auf verschiedenem Untergrund und eignet sich ideal für Offroad-Abenteuer und längere Strecken.

Vom 1. bis 26. November bietet isinwheel mit dem Code BF12 Bundle-Rabatte: Beim Kauf von zwei Produkten erhalten Kunden 8 % Rabatt, beim Kauf von drei Produkten 12 %. Vom 27. bis 30. November gibt es täglich wechselnde Blitzangebote für ausgewählte Bestseller, darunter GT2, S nova Pro, EB8 und S7. Während dieser viertägigen Aktion sind Rabatte von bis zu 100 £ erhältlich. Kunden können dabei attraktive E Scooter Angebote und E Bike Angebote entdecken.

Mit saisonalen Angeboten für E-Scooter und E-Bikes lädt isinwheel Kunden ein, die Black-Friday-Angebote 2026 zu entdecken und das passende Modell für den Arbeitsweg, Freizeitaktivitäten und Outdoor-Abenteuer zu finden.

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