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    Samsung Electronics (Spons. GDR) steigt mit der Chipbranche um 5,70 %

    Auf Höhenflug

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    Samsung Electronics (Spons. GDR) legt um 5,70 % zu und verzeichnet damit den vierten Gewinntag in Folge.

    Auf Höhenflug - Samsung Electronics (Spons. GDR) steigt mit der Chipbranche um 5,70 %
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    In der Halbleiterbranche steigen die Kurse: Neben Samsung Electronics (Spons. GDR) legen auch Micron Technology, Intel und Qualcomm zu. Der Speicherchipkonkurrent SK Hynix meldet dank des KI-Booms Rekordzahlen und einen kräftigen Gewinnsprung; seine Aktie steigt zweistellig. Samsung verzeichnet auf Wochensicht ein Plus von 9,76 %.

    Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 28.10.2026

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Samsung Electronics (Spons. GDR) über einen Zuwachs von +31,25 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie damit um +9,76 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,11 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +127,93 % gewonnen.

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    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Samsung Electronics (Spons. GDR)?

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,41 %. Micron Technology notiert im Plus, mit +4,55 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,76 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing legt um +0,44 % zu

    SK Hynix übertrifft alle Erwartungen – Aktie steigt zweistellig


    SK Hynix meldet dank des KI-Booms Rekordzahlen und einen gewaltigen Gewinnsprung. Die Aktie steigt zweistellig, zudem winkt Aktionären ein Milliardenregen.

    Informationen zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie

    Samsung Electronics (GDR) ist ein globaler Technologiekonzern mit Fokus auf Halbleiter, Smartphones, TVs und Haushaltsgeräte. Weltweit führend bei Speicherchips und Android-Smartphones. Wichtige Konkurrenten: Apple, TSMC, SK Hynix, Huawei, Xiaomi, LG. Stärken: vertikal integrierte Wertschöpfung, Skalenvorteile, starke Marke, breite Produktpalette und hohe F&E-Investitionen.

    Es gibt 260 Mio. Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktien. Damit ist das Unternehmen 820,50 Mrd. € wert.

    Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,76 %
    1 Monat -6,11 %
    3 Monate +31,25 %
    1 Jahr +171,08 %
    Stand: 28.10.2026, 08:35 Uhr

    Die Aktie von Samsung Electronics (Spons. GDR) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 47,16 %. Über 5 Jahre lag sie bei 19,91 %, über 10 Jahre bei 19,01 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Samsung Electronics (Spons. GDR)

    +7,38 %
    +9,76 %
    -6,11 %
    +31,25 %
    +171,08 %
    +235,11 %
    +160,76 %
    +500,00 %
    +12.938,87 %
    ISIN:US7960502018WKN:881823
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