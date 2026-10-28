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    Umsatz enttäuscht: Robinhood Markets Registered (A) gibt nach

    Aktie im Rampenlicht

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    Robinhood Markets Registered (A) verliert nach enttäuschenden Quartalszahlen 3,07 % und verzeichnet den fünften Verlusttag in Folge.

    Aktie im Rampenlicht - Umsatz enttäuscht: Robinhood Markets Registered (A) gibt nach
    Foto: STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Ein Umsatz unter den Erwartungen und ein schwaches Kryptogeschäft belasten Robinhood nach den Quartalszahlen. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertrifft zwar die Prognosen, der ausgewiesene Gewinn liegt jedoch unter dem Vorjahreswert. Auf Monatssicht verliert die Aktie damit 23,46 %.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 28.10.2026

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Robinhood Markets Registered (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -5,90 % Verlust nach sich zog.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,38 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Robinhood Markets Registered (A) auf -20,16 %.

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    Robinhood-Aktie unter Druck: Hält die Unterstützung?


    Nach den Quartalszahlen geriet die Robinhood-Aktie im nachbörslichen Handel deutlich unter Druck, nachdem der Umsatz hinter den Erwartungen zurückgeblieben war. Während der bereinigte Gewinn je Aktie die Prognosen übertraf, lag der ausgewiesene Gewinn unter dem Vorjahreswert.

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    Robinhood stürzt nach Zahlen ab – Krypto-Umsatz halbiert


    Robinhood enttäuscht mit seinen Quartalszahlen und schickt die Aktie auf Talfahrt. Besonders das schwache Kryptogeschäft belastet.

    Die Aktie von Robinhood Markets Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 113,89 %.

    Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

    Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

    Es gibt 791 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,95 Mrd. € wert.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,38 %
    1 Monat -23,46 %
    3 Monate -5,90 %
    1 Jahr -37,41 %
    Stand: 28.10.2026, 08:35 Uhr

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Robinhood Markets Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Robinhood Markets Registered (A)

    -3,91 %
    -11,38 %
    -23,46 %
    -5,90 %
    -37,41 %
    +827,22 %
    +355,73 %
    ISIN:US7707001027WKN:A3CVQC
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