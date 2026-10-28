Zahlungsabwickler Adyen kappt Margenprognose - Aktienkurs unter Druck
- Adyen senkt Ebitda-Margenziel nun auf 50 Prozent
- Mittelfristiges Margenziel von über 55 Prozent entfällt
- Umsatzplus von 23 Prozent, Aktie verliert vier Prozent
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat das Margenziel für dieses Jahr gesenkt und für die kommenden Jahre gleich ganz gestrichen. So rechnet das Unternehmen für das laufende Jahr bei der Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) jetzt mit einem Wert von 50 Prozent und damit rund zwei Prozentpunkte weniger als bisher. Das mittelfristige Ziel einer Marge von mehr als 55 Prozent wurde ganz gestrichen.
Angaben zur Profitabilität im dritten Quartal machte der Konzern wie üblich im Herbst nicht. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis Ende September um 23 Prozent auf 738 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Das Wachstum fiel damit etwas stärker als erwartet aus. Das Umsatzziel wurde bestätigt.
Die gekappte Margenprognose belastet die im EuroStoxx 50 notierte Aktie am Morgen stark. Ihr Kurs dank auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Euronext-Schlusskurs um rund 4 Prozent auf 906 Euro. Der Wert des Papieres ist im bisherigen Jahresverlauf bereits um fast ein Drittel gefallen. Damit knüpfte es an die schwache Entwicklung der vergangenen Jahre an. Seit dem Rekordhoch von 2.835 Euro vor gut fünf Jahren sank der Börsenwert um rund zwei Drittel auf zuletzt etwas weniger als 30 Milliarden Euro./zb/lew/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 6.162 auf Ariva Indikation (28. Oktober 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.346,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.233,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.850,00EUR was eine Bandbreite von +45,52 %/+118,34 % bedeutet.