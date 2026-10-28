BERENBERG stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec von 125 auf 100 Euro gesenkt, aber die Aktien auf "Buy" belassen. Mit der Konzentration der Produktion auf nur noch zwei Standorte reagiere der Chipulieferer auf Kapazitätsengpässe, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Dienstagabend. Knappheiten bei Komponenten sowie einmalige Kosten durch die Standortverlagerung verschärften den Druck zusätzlich, doch angesichts eines Rekord-Auftragsbestands sei dies wohl eher ein vorübergehendes Problem. Von 2027 an dürfte der Halbleiterzulieferer erneut ein starkes Umsatz- und Margenwachstum verzeichnen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 50,75EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Amelie Dueckelmann-Dublany

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

