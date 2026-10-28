BERENBERG stuft Suss MicroTec auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Suss Microtec von 125 auf 100 Euro gesenkt, aber die Aktien auf "Buy" belassen. Mit der Konzentration der Produktion auf nur noch zwei Standorte reagiere der Chipulieferer auf Kapazitätsengpässe, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Dienstagabend. Knappheiten bei Komponenten sowie einmalige Kosten durch die Standortverlagerung verschärften den Druck zusätzlich, doch angesichts eines Rekord-Auftragsbestands sei dies wohl eher ein vorübergehendes Problem. Von 2027 an dürfte der Halbleiterzulieferer erneut ein starkes Umsatz- und Margenwachstum verzeichnen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:45 / GMT
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Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 50,75EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Amelie Dueckelmann-Dublany
Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Amelie Dueckelmann-Dublany
Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
Aktieneinstufung neu: positiv
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