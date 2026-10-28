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    Jio Platforms-Aktie knallt bei Börsendebüt zweistellig hoch!

    Mega-KI-IPO in Indien

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    Bei seinem Börsendebüt schoss die Aktie des indischen Tech-Konzerns Jio Platforms um mehr als 21,54 Prozent nach oben. Zuvor hatte Jio beim größten Börsengang Indiens 3,2 Milliarden US-Dollar eingesammelt.

    Mega-KI-IPO in Indien - Jio Platforms-Aktie knallt bei Börsendebüt zweistellig hoch!
    Foto: David Talukdar - ZUMA Press Wire

    Die Aktie des größten Tech- und Telekommunikationskonzerns Indiens, Jio Platforms, ist bei ihrem Börsendebüt zeitweise um mehr als 21,50 Prozent gestiegen.

    Zuvor war das von Google und Meta unterstützte indische Tech-Unternehmen in einem Rekord-IPO an die Börse gegangen. Dabei sammelte der Tech-Konzern rund 302 Milliarden indische Rupien (umgerechnet 3,2 Milliarden US-Dollar) ein. Dies war laut dem US-Nachrichtensender CNBC der größte Börsengang in Indien überhaupt. Jio Platforms hatte in seinem IPO 270 Millionen Aktien zu je 1.119 Rupien je Aktie angeboten.

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    Die Aktien wurden zuletzt an der National Stock Exchange of India (NSE) bei 1.360 Rupien gehandelt – ein Plus von 21,54 Prozent zum Ausgabepreis. 

    Das weltweit tätige Wertpapierhaus Nomura stufte Jio Platforms am Mittwoch mit "Kaufen" ein und legte ein Kursziel von 1.340 Rupien fest, was einem Aufwärtspotenzial von 19,7 Prozent gegenüber dem Erstemissionskurs entspricht. Das Wertpapierhaus erklärte in einem Bericht, dass der Investitionszyklus von Jio weitgehend abgeschlossen sei und mit einer deutlichen Verbesserung des freien Cashflows des Unternehmens zu rechnen sei.

    Zu den größten Aktionären bei Jio Platforms zählen Reliance Industries (66 Prozent Anteil), Meta Platforms sowie Jada Holdings (10 Prozent Anteil) und Google International (7,7 Prozent Anteil).

    Die öffentliche Zeichnungsrunde von Jio war mehr als 22-fach überzeichnet, wobei institutionelle Anleger laut Daten der BSE die Nachfrage anführten. Der Anteil für qualifizierte institutionelle Anleger war 70,55-fach überzeichnet, während Privatanleger das Angebot 2,72-fach überzeichneten.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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