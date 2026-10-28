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    Gewinne - SK Hynix facht KI-Begeisterung wieder an

    Aktien Asien

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    Für Sie zusammengefasst
    • Kospi sprang nach SK Hynix-Zahlen um 6,6 Prozent
    • SK Hynix wuchs stark dank KI-Speicherchips
    • Nikkei stieg 1,1 Prozent, Chinas Börsen leicht höher
    Aktien Asien - Gewinne - SK Hynix facht KI-Begeisterung wieder an
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Erholung an den Börsen in Südkorea und Japan hat sich am Mittwoch schwungvoll fortgesetzt. Leicht nach oben ging es zudem für die Börsen in China. Für wieder bessere Stimmung rund um Künstliche Intelligenz (KI) sorgte der südkoreanische Chipherstellers SK Hynix mit einem beeindruckenden Quartalsbericht.

    Die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Abend in Washington war nach den Neuigkeiten aus Asien zunächst zweitrangig. Mit Spannung warten Investoren nun jedoch auch auf die nachbörslich in den USA anstehenden Geschäftsberichte der zu den "Mag 7" zählenden US-Techgiganten Alphabet und Microsoft sowie am Donnerstagabend auf die Zahlen von Amazon .

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    Der japanische Nikkei 225 beendete den Handel 1,1 Prozent höher mit 63.954,19 Punkten, nachdem er tags zuvor bereits um 1,7 Prozent zugelegt hatte. Der Kospi in Südkorea , der am Vortag um rund 3 Prozent gestiegen war, sprang zuletzt um 6,6 Prozent hoch und für die Börse in Taiwan ging es um rund 2 Prozent nach oben.

    Der KI-Boom sorgte in den vergangenen drei Monaten weiterhin für ein beeindruckendes Wachstum des Chipherstellers SK Hynix und für einen Kursanstieg der Aktie an diesem Morgen um knapp 11 Prozent. Samsung gewannen im Gefolge 9 Prozent und in Japan stiegen Kioxia um fast 14 Prozent.

    In den drei Monaten bis Ende September legte der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um gut ein Drittel zu. Verglichen mit dem Vorjahr hat sich der nach Samsung weltweit zweitgrößte Hersteller von Speicherchips sogar mehr als vervierfacht und der operative Gewinn mehr als versiebenfacht. Die enorme Nachfrage nach Hochleistungsspeicherchips (HBM), die für KI-Anwendungen und Infrastruktur benötigt werden, hat SK Hynix in den vergangenen Monaten zu einem der größten Profiteure des KI-Booms gemacht. Dabei gehen die Koreaner davon aus, dass die Nachfrage nach Speicherchips das Angebot noch bis 2030 übersteigen wird.

    In China legte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland nach einem schwachen Schluss am Dienstag um 0,9 Prozent auf 4.084 Punkte zu. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,3 Prozent auf 23.117 Punkte.

    In Australien beendete der S&P ASX 200 den Handel fast unverändert mit 8.847,30 Punkten./ck/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 228,4 auf Tradegate (28. Oktober 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 625,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 650,00USD was eine Bandbreite von +20,62 %/+36,35 % bedeutet.





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