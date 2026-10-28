Gewinnwarnung und Stellenabbau: Wie schlimm steht es wirklich um Mercedes?

Der Druck auf Mercedes-Benz wächst. Nach einer erneuten Gewinnwarnung kündigt der Stuttgarter Autobauer ein weiteres freiwilliges Abfindungsprogramm für Beschäftigte in indirekten Bereichen in Deutschland an. Ab Dezember sollen Mitarbeiter aus unterstützenden Funktionen das Unternehmen gegen eine Abfindung verlassen können. Gleichzeitig will Mercedes den Einsatz künstlicher Intelligenz ausbauen, um Kosten zu senken und Arbeitsabläufe zu beschleunigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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China wird zum größten Problem

Besonders dramatisch ist die Entwicklung auf dem chinesischen Markt. Dort brach der Pkw-Absatz im dritten Quartal um 31 Prozent ein. Weltweit verkaufte Mercedes mit rund 407.200 Fahrzeugen acht Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der intensive Preiskampf mit chinesischen Herstellern belastet zunehmend die Profitabilität. Die Konsequenz: Mercedes senkte seine Prognose für die bereinigte Umsatzrendite im Pkw-Geschäft von drei bis fünf Prozent auf nur noch zwei bis drei Prozent. Beim operativen Konzernergebnis rechnet der Hersteller nur noch mit dem Vorjahresniveau von 5,82 Milliarden Euro statt mit einem deutlichen Anstieg.

Gewinnsprung täuscht über Probleme hinweg

Zwar kletterte das operative Ergebnis im dritten Quartal von 750 Millionen auf 1,77 Milliarden Euro. Allerdings war das Vorjahresquartal durch hohe Sonderbelastungen geprägt. Im eigentlichen Pkw-Geschäft halbierte sich das bereinigte operative Ergebnis nahezu auf 560 Millionen Euro. Die bereinigte Umsatzrendite fiel von 4,8 auf 2,5 Prozent. Der Konzernumsatz sank um 4,5 Prozent auf 30,7 Milliarden Euro. Auch der freie Cashflow bereitet Sorgen. Im Industriegeschäft schrumpfte er von 1,37 Milliarden auf lediglich 172 Millionen Euro.

Mehr als 40 neue Modelle sollen die Wende bringen

Hoffnung macht die Elektro-Offensive. Der Absatz vollelektrischer Pkw stieg im dritten Quartal um 61 Prozent. Bis 2027 will Mercedes mehr als 40 neue Modelle auf den Markt bringen. Die Auftragsbücher wichtiger Modelle in Europa reichen bereits weit ins Jahr 2027. Für Anleger bleibt jedoch entscheidend, ob die Modelloffensive und der verschärfte Sparkurs ausreichen, um die Margen wieder zu verbessern. Nach der Gewinnwarnung geriet die Mercedes-Aktie unter Druck.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 39,68EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.



