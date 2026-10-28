Die Halbleiterbranche erholt sich wieder leicht!

Die wirtschaftlichen Aussichten von Aixtron haben sich deutlich verbessert. Insbesondere die gestiegene Nachfrage nach optoelektronischen Halbleiteranlagen für die Datenübertragung in KI-Rechenzentren bietet dem Unternehmen neue Wachstumschancen. Dennoch wäre es verfrüht, daraus bereits einen dauerhaft gesicherten Aufschwung des Gesamtgeschäfts abzuleiten. Entscheidend ist, dass Aixtron nach einer schwierigen Phase mit rückläufigen Umsätzen erneut einen deutlichen Anstieg der Auftragslage verzeichnet. Die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2026 bestätigen diesen Trend eindrucksvoll. Gleichzeitig bleiben zentrale Geschäftsbereiche weiterhin schwach, weshalb die Nachhaltigkeit des Wachstumsschubs erst noch bewiesen werden muss. Besonders hervorzuheben ist der Auftragseingang, der sich von 124 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf rund 275 Millionen Euro mehr als verdoppelte. Auch die operative Marge verbesserte sich erheblich.

Der Aktienkurs von Aixtron konnte sich in den letzten Wochen nicht vom Kursverlust der Chipaktien abkoppeln. Vom Mehrjahreshoch am 18. Juni 2023 bei 62,66 Euro fiel der Kurs bis auf 28,25 Euro und durchbrach dabei die wichtige Unterstützung bei 31,42 Euro. Dies entspricht einem Verlust von knapp 55 Prozent. Das partielle Tief wurde am Freitag, dem 23. Oktober, markiert. Mehrere Analysten kritisieren die Finanzierung der KI-Spezialisten durch deren Chiplieferanten. Nvidia und Co. finanzieren auf diese Weise ihre eigene Produktion. Vor diesem Hintergrund kann der Boom unter zweifelhaften Voraussetzungen fortgesetzt werden. Der aktuelle Engpass liegt in der Energieversorgung der Rechenzentren. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aixtron für das Jahr 2026 liegt mit 38,77 über den Werten der vergangenen zehn Jahre. Die jüngste Kurskorrektur von 55 Prozent hat das KGV aber drastisch verbilligt: Die aktuelle Konsensschätzung für das erwartete KGV im Jahr 2028 liegt bei lediglich 17,39. Sollte der KI-Boom an Dynamik verlieren, besteht auch bei Aixtron weiterhin Abwärtspotenzial. Wie stark der Kurs im Extremfall fallen kann, zeigt der Einbruch von Mitte Februar 2024 bis Anfang April 2025 (Stichwort „Liberation Day“). In diesem Zeitraum korrigierte Aixtron von 36,18 Euro auf 8,45 Euro, was einem Kurseinbruch von 77 Prozent entspricht.

Aixtron SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Charttechnisch unterliegen die Aktien von Aixtron seit dem 22 Juni 2026 einer Abwärtssequenz, nachdem die vermeintliche KI-Blase etwas Luft verloren hat. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JZ5P2Q) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aixtron SE in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,39 profitieren. Das Ziel sei bei 38,07 Euro angenommen (1,67 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 29 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 24,69 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,34 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JZ5P2Q Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,91 – 0,92 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 21,47 Euro Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 21,47 Euro akt. Kurs Basiswert: 30,45 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,67 Euro Hebel: 3,39 Kurschance: + 86 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

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