Deutsche Bank legt nach überraschendem Gewinnplus weiter zu

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Deutsche Bank-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -4,88 % hinnehmen mussten.

Ein überraschender Gewinnanstieg im dritten Quartal stützt die Aktie der Deutsche Bank. Der Vorsteuergewinn wächst gegenüber dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten. Auch HSBC Holdings, Commerzbank und BNP Paribas legen zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,79 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,64 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutsche Bank einen Rückgang von -9,89 %.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Barclays, BNP Paribas (A) und Co.

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,10 %. BNP Paribas (A) notiert im Plus, mit +0,26 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +1,23 %. Commerzbank legt um +0,74 % zu UBS Group notiert im Minus, mit -1,79 %.

Die Aktie von Deutsche Bank erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 40,49 %. Über 5 Jahre lag sie bei 20,99 %, über 10 Jahre bei 9,21 %.

Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,79 % 1 Monat -6,64 % 3 Monate -4,88 % 1 Jahr +1,82 %

Informationen zur Deutsche Bank Aktie

Stand: 28.10.2026, 09:03 Uhr

Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,74 Mrd. € wert.

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🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Deutsche-Bank-Aktie um rund 20 % und die Q3-Zahlen: Der Vorsteuergewinn stieg um 8 % auf 2,63 Mrd. Euro, die Aufwand-Ertrag-Relation sank auf 62,4 %. Ein einstelliges KGV wird als Unterbewertung gesehen. Charttechnisch erwarten einzelne Anleger nach einer langfristigen Bodenbildung neue Höchstkurse.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

Deutsche Bank Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Bank Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Bank Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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