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    Deutsche Bank legt nach überraschendem Gewinnplus weiter zu

    Das bewegt die Anleger

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    Die Aktie der Deutsche Bank steigt um 3,16 % und verzeichnet damit den dritten Gewinntag in Folge.

    Das bewegt die Anleger - Deutsche Bank legt nach überraschendem Gewinnplus weiter zu
    Foto: Claudia Nass - stock.adobe.com

    Ein überraschender Gewinnanstieg im dritten Quartal stützt die Aktie der Deutsche Bank. Der Vorsteuergewinn wächst gegenüber dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf gut 2,6 Milliarden Euro, während Analysten einen Rückgang erwartet hatten. Auch HSBC Holdings, Commerzbank und BNP Paribas legen zu.

    Deutsche Bank aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.10.2026

    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Deutsche Bank-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -4,88 % hinnehmen mussten.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,79 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,64 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutsche Bank einen Rückgang von -9,89 %.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Barclays, BNP Paribas (A) und Co.

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,10 %. BNP Paribas (A) notiert im Plus, mit +0,26 %. HSBC Holdings notiert im Plus, mit +1,23 %. Commerzbank legt um +0,74 % zu UBS Group notiert im Minus, mit -1,79 %.

    Die Aktie von Deutsche Bank erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 40,49 %. Über 5 Jahre lag sie bei 20,99 %, über 10 Jahre bei 9,21 %.

    Deutsche Bank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,79 %
    1 Monat -6,64 %
    3 Monate -4,88 %
    1 Jahr +1,82 %
    Stand: 28.10.2026, 09:03 Uhr

    Informationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank ist ein globales Universalinstitut mit Fokus auf Investmentbanking, Firmen- und Privatkundengeschäft sowie Asset Management. Hauptleistungen: Finanzierung, Handel, Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung. Marktstellung: führend in Deutschland, bedeutend in Europa, global im Investmentbanking. Konkurrenten: JPMorgan, Goldman Sachs, UBS, BNP Paribas, Commerzbank. USP: starke Deutschland-Präsenz, Corporate- & FX-Kompetenz.

    Es gibt 2 Mrd. Deutsche Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 56,74 Mrd. € wert.

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    Zurückhaltung - Quartalszahlen und Fed im Fokus


    Nach der Erholung zum Wochenstart dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte zunächst etwas zurückhaltender agieren. Gebremst wird die Kauflaune auch von den wieder gestiegenen Ölpreisen, die angesichts der Wahl in Israel und eines …

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Bank Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Deutsche-Bank-Aktie um rund 20 % und die Q3-Zahlen: Der Vorsteuergewinn stieg um 8 % auf 2,63 Mrd. Euro, die Aufwand-Ertrag-Relation sank auf 62,4 %. Ein einstelliges KGV wird als Unterbewertung gesehen. Charttechnisch erwarten einzelne Anleger nach einer langfristigen Bodenbildung neue Höchstkurse.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

    Zur Deutsche Bank Diskussion

    Deutsche Bank Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Bank Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Bank Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Deutsche Bank

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    +149,38 %
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    ISIN:DE0005140008WKN:514000
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