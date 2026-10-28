Rivermate wurde in der „Employer of Record (EoR) Solutions PEAK Matrix Assessment 2026" der Everest Group als führender Anbieter von EoR-Lösungen ausgezeichnet

DUBAI, VAE, und LONDON, 28. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Rivermate, die „Employer-of-Record"-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Fachkräfte in mehr als 180 Ländern einzustellen und zu vergüten, gab heute bekannt, dass das weltweit tätige Forschungsunternehmen Everest Group das Unternehmen in seiner soeben veröffentlichten Employer of Record (EoR) Solutions PEAK Matrix Assessment 2026 als „Major Contender" eingestuft hat.

Die PEAK-Matrix-Bewertungen der Everest Group bewerten Anbieter hinsichtlich ihrer Marktwirkung sowie ihrer Vision und Leistungsfähigkeit. Im Rahmen der EoR-Bewertung 2026 wurden 29 Employer-of-Record-Anbieter untersucht, wobei jedes Unternehmen hinsichtlich seines Einflusses auf den Markt sowie seiner Fähigkeit, Lösungen erfolgreich umzusetzen, bewertet wurde. Die Anbieter werden in drei Kategorien eingeteilt: „Leaders", „Major Contenders" und „Aspirants".

Die Bewertung fällt in ein entscheidendes Jahr für Rivermate, das von starker Konsolidierung und Wachstum geprägt ist. Im April 2026 schlossen sich die EoR-Sparten von Eos Global Expansion, Serviap Global und Hightekers unter der Marke Rivermate zusammen und vereinten damit mehr als 15 Jahre regionale Expertise in Europa, Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten in einem globalen Unternehmen. Im Juni 2026 übernahm die Gruppe Remunance, einen führenden indischen EoR- und Lohnabrechnungsanbieter, und erweiterte damit ihre landesspezifische Expertise in einem der weltweit am schnellsten wachsenden Arbeitsmärkte.

Aufbauend auf dieser Konsolidierung konzentriert sich Rivermate weiterhin darauf, durch engagierte Kundenbetreuer mit Fachwissen auf Länderebene einen außergewöhnlichen, auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnittenen Service zu bieten.

„Internationale Personalbeschaffung ist für Unternehmen jeder Größe zur Norm geworden, sei es zur Expansion, zur Kosteneinsparung oder um Zugang zu Talenten zu erhalten, die sonst nicht verfügbar wären. Infolgedessen reift der EoR-Markt, und Unternehmen möchten wissen, inwiefern ihr EoR-Partner eine vertrauenswürdige und qualifizierte Option darstellt. Die Bewertung der Everest Group vermittelt ihnen diesen Einblick.

„In diesem Jahr haben wir unsere regionalen Geschäftsbereiche zu einem globalen Unternehmen zusammengefasst, sodass unsere Kunden von unserer globalen Reichweite profitieren und gleichzeitig täglich auf fundiertes lokales Fachwissen zurückgreifen können. Es ist großartig zu sehen, dass sich unsere Fortschritte und unsere Marktpräsenz bereits darin widerspiegeln, dass wir zum ersten Mal in die Untersuchung der Everest Group aufgenommen wurden", sagte Sébastien Wakim, CEO von Rivermate.

Informationen zu Rivermate

Rivermate ist die globale „Employer-of-Record"- und „Contractor-of-Record"-Plattform der Hightekers Group, die für eine Zukunft entwickelt wurde, in der Arbeit nicht durch Grenzen eingeschränkt ist. Sie ermöglicht es Unternehmen, Talente international einzustellen, zu verwalten und zu bezahlen, und kombiniert dabei eigene Infrastruktur, fundiertes lokales Fachwissen und engagierten Kundenservice. Aufbauend auf mehr als 15 Jahren Erfahrung in Europa, Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten ist Rivermate über 39 hundertprozentige Tochtergesellschaften und ein Netzwerk von mehr als 150 vertrauenswürdigen Partnern in über 180 Ländern tätig.

Website: https://rivermate.com/

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