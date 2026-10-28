RBC stuft Santander auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Santander nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13,25 Euro auf "Outperform" belassen. Die spanische Bank habe bei den Kosten Fortschritte gemacht, während die Margen etwas schwach aussähen, schrieb Benjamin Toms am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Bei der Analystenkonferenz zu den Zahlen dürften die Auswirkungen der jüngsten Wahlen in Brasilien auf die Finanzziele im Fokus stehen. /rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,72 % und einem Kurs von 10,93EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Benjamin Toms

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 13,25

Kursziel alt: 13,25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

