JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 119 Euro auf "Overweight" belassen. Die Bank habe mit dem bereinigten Vorsteuerergebnis vor allem dank der starken Erträge im Aktienmarktgeschäft die selbst veröffentlichte Konsensschätzung übertroffen, schrieb Delphine Lee am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Die günstig bewertete Aktien bleiben ihr Favorit unter den französischen Banken./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 87,89EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 119

Kursziel alt: 119

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 119,00 € , was eine Steigerung von +36,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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