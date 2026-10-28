JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 119 Euro auf "Overweight" belassen. Die Bank habe mit dem bereinigten Vorsteuerergebnis vor allem dank der starken Erträge im Aktienmarktgeschäft die selbst veröffentlichte Konsensschätzung übertroffen, schrieb Delphine Lee am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Die günstig bewertete Aktien bleiben ihr Favorit unter den französischen Banken./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 87,89EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 119
Kursziel alt: 119
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
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