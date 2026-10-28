mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank: Schnell ist nur, wer sein Ziel kennt
Milliardenversprechen treffen auf hohe Energiekosten und KI-Rückstand: Wie kann Deutschland Investitionen sichern und seine Industrie modernisieren, ohne wertvolles Know-how zu verlieren?
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- Beim „Invest Germany Summit“ mit rund 200 internationalen Investoren wurden Investitionen von bis zu 230 Milliarden Euro angekündigt; Umfang und Umsetzung sind jedoch unsicher und an Bedingungen geknüpft.
- Für den Ausbau von KI und Industrie nennt der Beitrag drei Voraussetzungen: erst industrielle KI-Anwendungen ermöglichen und dann regulieren, Maschinen möglichst rund um die Uhr nutzen sowie Energiekosten senken.
- Nvidia-Chef Jensen Huang kritisierte Deutschlands Rückstand, lobte zugleich die Ingenieurskunst und forderte zum Handeln auf.
- Deutschland verfügt über wertvolle Industriedaten für die nächste KI-Welle, die physische Maschinen, Fabriken und Fahrzeuge betrifft. Ohne eigene Rechenleistung und Software droht jedoch, dass Know-how über US-Clouds und -Modelle ins Ausland abfließt.
- Beim Ausbau der Offshore-Windenergie sieht der Beitrag Risiken: Bis zu 50 Milliarden Euro an Projekt- und Beschaffungsvolumen sowie 25.000 bis 30.000 Arbeitsplätze könnten gefährdet sein; gefordert werden flexiblere Übertragungs- und Neuvergabemöglichkeiten.
- Der Beitrag warnt, dass politische Entscheidungen und hohe Energiepreise Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit und Investitionen gefährden könnten; zugleich sei die Zusammenarbeit mit US-Technologiekonzernen ein Balanceakt zwischen Modernisierung und Know-how-Abfluss.
Der Kurs von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,8750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,25 % im Plus.
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