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    mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank: Schnell ist nur, wer sein Ziel kennt

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    Milliardenversprechen treffen auf hohe Energiekosten und KI-Rückstand: Wie kann Deutschland Investitionen sichern und seine Industrie modernisieren, ohne wertvolles Know-how zu verlieren?

    mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank: Schnell ist nur, wer sein Ziel kennt
    Foto: adobe.stock.com
    • Beim „Invest Germany Summit“ mit rund 200 internationalen Investoren wurden Investitionen von bis zu 230 Milliarden Euro angekündigt; Umfang und Umsetzung sind jedoch unsicher und an Bedingungen geknüpft.
    • Für den Ausbau von KI und Industrie nennt der Beitrag drei Voraussetzungen: erst industrielle KI-Anwendungen ermöglichen und dann regulieren, Maschinen möglichst rund um die Uhr nutzen sowie Energiekosten senken.
    • Nvidia-Chef Jensen Huang kritisierte Deutschlands Rückstand, lobte zugleich die Ingenieurskunst und forderte zum Handeln auf.
    • Deutschland verfügt über wertvolle Industriedaten für die nächste KI-Welle, die physische Maschinen, Fabriken und Fahrzeuge betrifft. Ohne eigene Rechenleistung und Software droht jedoch, dass Know-how über US-Clouds und -Modelle ins Ausland abfließt.
    • Beim Ausbau der Offshore-Windenergie sieht der Beitrag Risiken: Bis zu 50 Milliarden Euro an Projekt- und Beschaffungsvolumen sowie 25.000 bis 30.000 Arbeitsplätze könnten gefährdet sein; gefordert werden flexiblere Übertragungs- und Neuvergabemöglichkeiten.
    • Der Beitrag warnt, dass politische Entscheidungen und hohe Energiepreise Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit und Investitionen gefährden könnten; zugleich sei die Zusammenarbeit mit US-Technologiekonzernen ein Balanceakt zwischen Modernisierung und Know-how-Abfluss.

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