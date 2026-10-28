RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Anke Reingen sprach am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion von ermutigenden operativen Trends. Insbesondere im Unternehmenskundengeschäft habe sich das Ertragswachstum erholt, und anders als bei einigen Konkurrenten habe das Investmentbanking die Erwartungen erfüllt. Dazu übertreffe die harte Kernkapitalquote die Erwartungen. Allerdings falle die Risikovorsorge ebenfalls höher aus als gedacht./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 03:08 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 29,85EUR auf Tradegate (28. Oktober 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,00 € , was eine Steigerung von +21,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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